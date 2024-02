Bürger demonstrieren Ende Januar für Demokratie und gegen Rechts in Neukirchen-Vluyn.

Neugründung Neues Bündnis für Demokratie in Neukirchen-Vluyn gegründet

Neukirchen-Vluyn Ehrenamtler haben das Bündnis „Aktiv für Demokratie und Toleranz in Neukirchen-Vluyn“ gegründet. Was die Pläne sind und wie man Mitglied wird.

Elke Herrmann, Jochen Hochkamer und Bernd Giese haben das Bündnis „Aktiv für Demokratie und Toleranz in Neukirchen-Vluyn“ gegründet. Anlass seien Angriffe auf die Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sowie die wieder aufkommenden Ideologien der Ungleichwertigkeit. Nach Angaben der Gründer bleiben diese eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Nicht zuletzt die Berichte und Erkenntnisse durch das Medienhaus Correctiv über das Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam, bei dem über „sogenannte Remigration von deutschen Staatsbürgern mit Zuwanderungsgeschichte“ gesprochen wurde, haben die drei Ehrenamtler in Neukirchen-Vluyn nun bewegt eine aktivere Rolle für Demokratie und Toleranz einzunehmen.

Damit sich Interessierte vernetzen können, um dann weitere Aktionen durchzuführen, wurde als erste Maßnahme eine Mailadresse eingerichtet. Hier können sich Interessierte melden: demokratienv@web.de. Nach Eingang der Mail erfolgt nach Angaben der Ehrenamtler eine Bestätigung, weitere Schritte werden dann in Bälde vorgeschlagen.

