Neuer Kombitest für Corona und Grippe kommt aus Moers

Im September machte die nal von minden GmbH aus Moers mit einem preiswerten Corona-Schnelltest auf sich aufmerksam. Jetzt gibt es wieder etwas Neues vom Medizintechnik-Unternehmen vom linken Niederrhein.

Mit einem Antigentest könnten gleichzeitig Corona- und Grippe-Viren nachgewiesen werden, teilte nal von minden am Donnerstag mit. „Nur mit einem Test kann ermittelt werden, ob jemand an Corona oder einer Grippe erkrankt ist – oder an beidem“, wird Geschäftsführer Thomas Zander in der Mitteilung zitiert.

Nach Angaben des Unternehmens ist nur eine einzige Probenentnahme notwendig, um beide Infektionskrankheiten nachzuweisen. Hinzu kommt, dass das Ergebnis schnell vorliegt, laut Mitteilung nach 15 Minuten. Zander: „Die Unterscheidung von Corona und Grippe ist enorm wichtig, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und sich selbst sowie andere Menschen schneller und besser zu schützen. Für die Betroffenen ist es im Übrigen viel angenehmer, nur eine Probe abgeben zu müssen.“

Wie schon beim Corona-Antigentest aus Moers ist auch hier medizinisches Fachpersonal erforderlich, um zu testen. Die Vorgehensweise ist dabei einfach: ein Abstrich aus dem Mund- oder Nasenrachenraum reicht, anschließend sei das Ergebnis „wie bei einem Schwangerschaftstest“ ablesbar.

Geschäftsführer nennt mögliche Einsatzgebiete

Als mögliche Einsatzgebiete nennt Zander vor allem Alten- und Pflegeheime. Auch in Krankenhäusern, zum Beispiel bei der schnellen Notaufnahme von Patienten, wäre der Kombitest sinnvoll. In Unternehmen könnte er ebenfalls eingesetzt werden. Der Test sei bereits auf dem Markt zugelassen. Die Kosten liegen laut Mitteilung bei 15 Euro pro Kombi-Test. Die nal von minden GmbH hat nach eigenen Angaben insgesamt rund 220 Mitarbeiter an neun europäischen Standorten.