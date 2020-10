An der Runge-Gesamtschule in Moers gibt es einen neuen Coronafall.

Corona in Moers Neuer Coronafall an der Runge-Gesamtschule in Moers

Kreis Wesel/Kreis Kleve. In Moers ist an der Runge-Gesamtschule eine Schülerin oder ein Schüler positiv auf Corona getestet worden. Die Zahlen für den Kreis im Überblick.

An der Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers wurde ein/e Schüler/in (8. Klasse) positiv auf das Coronavirus getestet. Das meldet der Kreis Wesel am Donnerstag. Alle Schüler/innen der Klasse und die Schüler/innen aus den Kursen Technik, Deutsch, Englisch, Mathe sind in Quarantäne.

Die Zahl der Fälle im Kreis Wesel lag Donnerstag bei 1676 (Mittwoch 1632). Details: Alpen 26 (25), Dinslaken 290 (276), Hamminkeln 64 (61), Hünxe 48 (48), Kamp-Lintfort 152 (149), Moers 475 (464), Neukirchen-Vluyn 91 (88), Rheinberg 118 (115), Schermbeck 62 (62), Sonsbeck 31 (29), Voerde 106 (104), Wesel 139 (138), Xanten 74 (73).