Neue Werkstatt in Moers: Inhaber erfüllt sich Kindheitstraum

Moerser. Alexander Väth aus Neukirchen-Vluyn hat sich mit seiner eigenen Autowerkstatt in Moers selbstständig gemacht – an einem historischen Standort.

Gebannt saß Alexander Väth als Kind vor dem Fernseher, wenn Michael Schumacher um einen Platz auf dem Podium in Spa, Monza oder am Nürburgring mitfuhr. Heute hat der mittlerweile 38-Jährige seinen eigenen „Boxenstopp“. In Moers-Schwafheim hat der Kfz-Technikermeister aus Neukirchen-Vluyn im August seine erste eigene Auto-Werkstatt eröffnet – und sich für einen geschichtsträchtigen Standort entschieden.

Schließlich begann an der Düsseldorfer Straße 296 in den 1950er-Jahren die Unternehmensgeschichte des Autohauses Nühlen, das sich schnell vom kleinen Kfz-Handel zur Moerser Institution entwickelte. Für seine eigene Werkstatt, die den Namen „Moerser Boxenstopp“ trägt, wünscht sich Alexander Väth ein gesundes Wachstum. Platz gibt es in der modernisierten Halle mit mehreren Hebebühnen und der gemütlichen Sitzecke für Kundinnen und Kunden jedenfalls reichlich. „Der Standort würde es hergeben, dass wir hier irgendwann mit einem Meister, zwei Mitarbeitern, einem Azubi und einer Bürokraft arbeiten“, blickt Väth in die Zukunft.

Neue Werkstatt in Moers-Schwafheim – Inhaber: „Musste nicht lange überlegen“

Zum Start hat sich der neue Geschäftsinhaber mit Mahmoud Gharib die tatkräftige Unterstützung eines „Top-Mannes“ gesichert. Den 22-Jährigen kennt er aus der gemeinsamen Zeit in der Meisterschule, aus der Fahrgemeinschaft und gemeinsamen Lerngruppe ergab sich schnell, dass die beiden Männer weiter zusammenarbeiten wollen.

Die Räumlichkeiten in Schwafheim kennt Alexander Väth übrigens bestens: Im vorherigen Betrieb, den sein damaliger Chef aus privaten Gründen aufgeben musste, war er nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker als Werkstattleiter angestellt. „Als mich der Vermieter gefragt hat, ob ich die Werkstatt nach der Meisterschule übernehmen möchte, musste ich nicht lange überlegen“, bekennt Alexander Väth, für den ein lange gehegter Traum in Erfüllung geht.

„Moerser Boxenstopp“ in Schwafheim eröffnet – das bietet die neue Werkstatt

Im „Moerser Boxenstopp“ sollen Autos aller Klassen repariert werden – „vom Fiat zum Ferrari“ – und das mit „qualitativ hochwertiger Arbeit zum fairen Preis“, verspricht Väth. Auch wenn das Telefon für Terminbuchungen bereits täglich klingelt, sieht sich der 38-Jährige noch nicht am Ziel: Im September wird ein Bremsenprüfstand installiert, mindestens einmal pro Woche soll zudem ein Dekra-Prüfer in die neue Werkstatt kommen. Nach erfolgreicher Zertifizierung kann Väth bald auch Kundschaft mit E-Autos begrüßen.

Mit den umliegenden Händlern und Lackierbetrieben in der sogenannten „Automeile“ an der Düsseldorfer Straße will er eng zusammenarbeiten. Ebenfalls plant der Jungunternehmer einen Hol- und Bringdienst für beschädigte Fahrzeuge von älteren Menschen sowie einen Pannenservice. Für Bedürftige möchte der Kfz-Meister einmal pro Quartal ein Repair-Café veranstalten und kleinere Reparaturen kostenlos anbieten.

Neue Werkstatt in Moers: Eröffnungsfeier mit Gewinnspiel am Samstag

In der Nachbarschaft sorgt die Neueröffnung bereits jetzt für gute Stimmung. Väth: „Bei der Renovierung sind schon einige Schwafheimer durch das offene Tor gekommen und haben gesagt, dass sie sich freuen, dass hier wieder eine Werkstatt ist.“ Und weil er so gut aufgenommen wurde, denkt der Kfz-Meister schon über ein Sponsoring für den örtlichen Sportverein oder die Kirchengemeinde nach. „Ich möchte Schwafheim etwas zurückgeben.“

Am Samstag, 2. September, lädt das Team der neuen Werkstatt „Moerser Boxenstopp“ zwischen 11 und 14 Uhr zu einer kleinen Eröffnungsfeier an der Düsseldorfer Straße 296 in Schwafheim ein. Neben Würstchen vom Grill können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein Gewinnspiel an der Dartscheibe freuen. Wer mit den Pfeilen die höchste Punktzahl erzielt, kann eine kostenlose große Inspektion gewinnen, kündigt Geschäftsinhaber Alexander Väth an. Darüber hinaus sind Terminbuchungen in der neu eröffneten Autowerkstatt unter der Telefonnummer 02841/3671014 möglich.

