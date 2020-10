Moers. Beim GMGV in Moers ist Wolfram Tacke neuer Arbeitskreis-Vorsitzender. Der Rechtsanwalt im Ruhestand packt bei seiner Arbeit auch heiße Eisen an.

Beim Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV) in Moers ist Wolfram Tacke neuer Vorsitzender des Arbeitskreises Stadtgeschichte und Stadtentwicklung. Zusammen mit dem GMGV-Vorsitzenden Peter Boschheidgen besuchte der 65-Jährige in dieser Woche die NRZ-Redaktion und skizzierte seine Pläne.

Tacke hat die Leitung des Arbeitskreises von Dr. Bernhard Schmidt übernommen, der das 25 Personen starke Gremium über zehn Jahre leitete. Schmidt ist unter anderem Herausgeber von „Moers unterm Hakenkreuz“, Vorsitzender des Vereins „Erinnern für die Zukunft“ und bekannt für seine dezidierten Aussagen gegen Rechtsradikalismus.

Wolfram Tacke zollt seinem Vorgänger Respekt

Wolfram Tacke zollt der Leistung von Schmidt Respekt: „Das sind große Fußstapfen, in die ich da hineintrete.“ Gleichwohl scheint Tacke, seit Anfang des Jahres im Ruhestand, überaus geeignet für die neue ehrenamtliche Aufgabe. Als Fachanwalt für Verwaltungsrecht ist er mit Bau- und Planungsrecht bestens vertraut. „Das ist eine Parallele zu Horst Wohlgemuth, einem der Vorgänger von Wolfram Tacke als Leiter des Arbeitskreises. Er war auch Planungsrechtler“, bemerkt Peter Boscheidgen.

Tacke ist in Hamburg geboren. Er lebte den größten Teil seiner Kindheit und Jugend in Ratingen und Wuppertal, studierte Jura in Bonn, kam 1984 als Rechtsanwalt an den Niederrhein und ist seit 1989 Moerser Bürger. Er kennt also die Entwicklung – und er weiß, was sich noch entwickeln muss: „Wir machen Fortschritte, aber manchmal verlaufen die Planungsprozesse langsam.“

Dass Thorsten Kamp Planungsdezernent in Moers ist, bezeichnet Tacke dagegen als „Glücksfall“. Beim Schloss und im Stadtpark gebe es, zum Beispiel mit den neu gestalteten Aufgängen zum Wall, eine echte Dynamik.

Beim Königlichen Hof hoffe man auf „Konzepte, die auch öffentlich diskutiert werden können“. Zu den Planungen am Kastellplatz hat der GMGV-Arbeitskreis laut Tacke „noch keine abschließende Meinung“ zum Vorschlag, an der Haagstraße zu bauen. Tacke sagt aber: „Die Blickachse zum Scheidtmannschen Haus darf nicht verstellt werden.“

Zur Stadtgeschichte will der Arbeitskreis erneut nach dem Grundriss der Bonifatiuskirche suchen. Die älteste Moerser Kirche stand an der Rheinberger Straße. Bisher ist es nicht gelungen, Grundrisse zu finden. „Wir wollen jetzt mit einem geomagnetischen Verfahren einen neuen Versuch starten, Erdarbeiten sind dazu nicht erforderlich“, sagt Tacke. In einem anderen Fall soll geprüft werden, ob die Gedenktafel für die Synagoge an richtigen Ort steht – oder besser an der Friedrichstraße aufgehoben wäre.

Ein neues Thema ist für den Arbeitskreis die ehemalige Seidenweberei an der Wilhelm-Schroeder-Straße. Tacke: „Zwischen 1866 und 1900 war die Schroedersche Weberei der größte Arbeitgeber in Moers, möglicherweise steht das Berufskolleg auf dem Grundriss.“