Neue Kita am Kamp-Lintforter Volkspark startet im Oktober

Noch sind keine Wohnhäuser im Bau auf dem ehemaligen Holstein-Gelände. Aber die Arbeiten für die neue Kita am Volkspark sind in vollem Gange.

Kamp-Lintfort. Arbeiten für die „Kita am Volkspark“ auf dem ehemaligen Holstein-Gelände auf Hochtouren. Die Nachbarschaft des Sportclubs weckt Begehrlichkeiten.

Häuser stehen noch nicht im Neubaugebiet auf dem ehemaligen Holstein-Gelände an der Franzstraße. Aber das Erdgeschoss der neuen Kita am Volkspark ist schon fertig. Im Oktober nächsten Jahres soll der Betrieb losgehen. „Wir kommen jetzt in die Phase, dass wir bei den Eltern für diese Einrichtung werben“, erklärte der Dezernent Christoph Müllmann am Freitag vor der Presse. Dies wird die 24. Kita im Stadtgebiet.

Die Kinder werden nach und nach einziehen. Bis zu 105 Knirpse in sechs Gruppen werden die Räume beleben. Unter-Dreijährige im Untergeschoss, die Ü 3 im Obergeschoss. „15 bis 20 Erzieherinnen und Erzieher, je nach Vollzeit- oder Teilzeitstellen“ sollen sich um sie kümmern, erklärte Benjamin Walch, Bereichsleiter des Geschäftsbereichs Kinder und Jugend des Awo-Kreisverbands Wesel, der den Kindergarten betreiben wird. Die Leitungsstelle sei schon besetzt. Weil die Awo auch selber ausbilde, sehe er gute Chancen, alle anderen Stellen zügig besetzt zu kriegen.

Die Kita soll mit den Schwerpunkten Ernährung und Bewegung an den Start gehen. Was beim Bereichsleiter natürlich gleich begehrliche Blicke auf die benachbarte Sportanlage auslöste. Vielleicht wäre da eine Kooperation möglich?

Viel Platz zum Toben auf dem Außengelände

Aber auch so wird mit einem großzügigen Außengelände mit Laufstrecke, Trampolin, Rutsche und einem kleinen Fußballfeld Platz zum Austoben sein. Wer sich viel bewegt, sollte sich auch gesund ernähren. In der Awo-Kita wird täglich frisch gekocht und auch auf ein gutes Frühstück geachtet, erklärt Walch. Kosten des Neubaus: 4,5 Millionen Euro.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland