Neue Kirchengemeinde in Moers hat 10.000 Mitglieder

Man habe die Menschen mitnehmen wollen, meint Pfarrer Thorsten Kämmer. Und das habe man dann auch im wahrsten Sinne des Wortes getan mit dem Neujahrsspaziergang durch die neue, fusionierte evangelische Gemeinde Rheinkamp.

„Mit gut 80 Teilnehmern beim Auftakt-Gottesdienst in der Repelener Dorfkirche war der Zuspruch überraschend groß“, sagt der Pastor. Und am Ende des Nachmittages seien die Gemeindeglieder der vier Ortsteile begeistert gewesen von der guten Stimmung und dem Zusammenhalt, der sich an allen Stationen gezeigt habe.

Den Neujahrsspaziergang habe es schon länger in Meerbeck gegeben. „Wir wollten mit unserer aktuellen Tour die vier Gemeindehäuser und Kirchen der zusammengeschlossenen Gemeinden vorstellen aber auch unsere Verbundenheit zeigen“, so Kämmer. So habe es an jeder Station etwas Besonderes gebeben. Wie in Repelen in der Dorfkirche, wo der Posaunenchor gespielt habe. In Eick habe es einen kleine Andacht und anschließend Glühwein mit Leckereien gegeben, in Utfort Eierpunsch und Würstchen, in Meerbeck Kaffee und Christstollen.

„Überall mussten wir noch Stühle dazustellen, so viele Leute waren da.“ Eine Kirche habe man sogar eigens aufgeschlossen, damit einige der Neujahrsspaziergängerinnen und -spaziergänger sie besichtigen konnten.

So sei es für alle ein wunderschöner Tag gewesen, mit viel Fröhlichkeit zum Neubeginn der Gemeinde, die nun 10.000 Mitglieder zähle. Der Zusammenschluss sei auf freiwilliger Basis geschehen, die Vorbereitungen dazu hätten vor drei Jahren begonnen und dauerten teils jetzt noch an. „Dies geschieht wegen rückläufiger Gemeindegliederzahlen und der daraus folgenden Berechnung der Pfarrerstellen durch die Landeskirche.“ So sei inzwischen eine Stelle gestrichen worden, eine weitere halbe Stelle werde später noch wegfallen.

„Die verbleibenden drei beziehungsweise dreieinhalb Pfarrer werden sich die Aufgaben künftig teilen müssen, statt wie früher für alles dazusein.“ Das neue Leitungsorgan, der Bevollmächtigtenausschuss, komme in einigen Tagen zusammen. Für die neue evangelische Gemeinde Rheinkamp waren die Gemeinden Meerbeck, Utfort, Eick und Repelen fusioniert.