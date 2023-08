Neue Feuerwache Moers rückt näher: Stadt schließt Vertrag

Moers. Ein Logistik-Unternehmen besitzt jetzt das alte Edeka-Lager in Moers. Mit einem Vertrag soll der Bau der neue Feuerwache dort gesichert werden.

Der Bau einer neuen Feuerwache in Moers an der Ruhrorter Straße könnte ein gutes Stück wahrscheinlicher werden. Die Stadt Moers will einen Vertrag mit der Firma Prologis schließen. Das Logistik-Unternehmen aus Amsterdam besitzt nach Angaben der Stadt das ehemalige Edeka-Gelände. Dort soll die neue Feuerwache entstehen – und noch mehr.

Das Problem ist lange bekannt: Die Feuerwache am Jostenhof ist einfach zu klein geworden für die vielfältigen Anforderungen an eine moderne Feuerwehr und einen zeitgemäßen Rettungsdienst. Deshalb hatte sich die Stadt bereits im Februar 2022 per Ratsentscheid ein Vorkaufsrecht für das ehemalige Edeka-Lager an der Ruhrorter Straße gesichert.

Seitdem haben offenbar Gespräche stattgefunden zwischen der Stadt und Prologis, so dass von Vorkaufsrecht nicht mehr die Rede ist. Vielmehr will Prologis der Stadt einen Teil des 14,3 Hektar großen Geländes für die neue Feuerwache zur Verfügung stellen, wie die Stadt am Dienstag auf NRZ-Anfrage mitteilte.

Dort könnte dann die neue Feuerwache entstehen. Ein Gutachten hatte ergeben, dass dieser Standort im gesamten Stadtgebiet der günstigste sei. Im hinteren Teil, teilt die Stadt weiter mit, soll Platz für Logistik geschaffen werden, im Übergang zum Wohngebiet Mattheck könnten demnach auch neue Wohnungen entstehen. Grundlage für das alles ist ein städtebaulicher Planungsvertrag, den der Rat in seiner Sitzung am 27. September beschließen soll.

Mehr noch: Laut Vorlage für die Ratssitzung ist Prologis „an einer zeitnahen Bearbeitung des Planverfahrens interessiert“ und bereit, für den Verwaltungsaufwand zu zahlen. Über 70.000 Euro könnten laut den Angaben in der Verwaltungsvorlage durch das Unternehmen übernommen werden. Die Planungshoheit der Stadt werde dadurch aber nicht betroffen.

