Neue digitale Infotafeln für die Kamp-Lintforter Innenstadt

Kamp-Lintfort. An drei Standorten können Stadt und Händler jetzt sechs „City-Screens“ als Werbefläche nutzen. Betrieben wird das System mit Ökostrom.

In der Kamp-Lintforter City können die Stadt, lokale und regionale Werbetreibende jetzt sechs moderne digitale Informationsanlagen nutzen. Möglich wurde das neue Angebot durch die Zusammenarbeit mit der Firma Ströer Media Deutschland GmbH. Die rund zwei Quadratmeter großen und hochformatigen Bildschirme sind an drei Standorten in der Fußgängerzone (Moerser Straße und Kamperdickstraße/Am Rathaus) in der Stadt platziert. Die neuen Informationsanlagen sind mit zeitgemäßer LED-Technik ausgestattet. In einer dreiminütigen Programmschleife werden auf den Bildschirmen Werbung, redaktionelle Inhalte und regionale Themen wie Stadtnews oder Wetter ausgestrahlt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Die Citys-Screens bieten eine neue Informationsquelle für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wichtige Informationen und interessante Angebote aus dem lokalen Einzelhandel gelangen direkt in das Sichtfeld der Zielgruppe,“ so Bürgermeister Christoph Landscheidt.

System kann auch für Warnhinweise genutzt werden

„Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt nun mit einem digitalen, kommunalen Informationsangebot für Kamp-Lintfort starten können. Zusätzlich schaffen wir ein relevantes und bezahlbares Umfeld für lokale Werbungtreibende“, sagt Alexander Stotz, Geschäftsführer von Ströer Media Deutschland GmbH.

Regionale und lokale Einzelhändler können sich im Rahmen der Werbezeiten auf den Informationsanlagen präsentieren. Durch Werbemotive auf den Bildschirmen ist es möglich, Passanten direkt auf die Angebote der lokal ansässigen Einzelhändler aufmerksam zu machen. Das Amt für Stadtmarketing kann die Bildschirme darüber hinaus nutzen, um auf bevorstehende Kultur- oder Sportveranstaltungen oder verkaufsoffene Sonntage hinzuweisen. Das Informationssystem kann aber auch für Verkehrsleitinformationen und grundsätzliche Warnhinweise genutzt werden – zum Beispiel im Falle eines Unwetters oder einer Bombenentschärfung. Betrieben wird das Informationssystem mit Ökostrom.

