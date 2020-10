An der Realschule in Moers gibt es einen Coronafall – nicht der einzige neue Fall, den der Kreis Wesel am Donnerstag meldet.

Corona im Kreis Wesel Neue Coronafälle in Moers, Rheinberg und Dinslaken

Kreis Wesel. Über 150 Menschen müssen in Quarantäne, nachdem an zwei Schulen und einer Kita Coronatests positiv waren – ein Überblick über das Geschehen.

Nach neuen Coronafällen müssen an Schulen und Kitas im Kreis Wesel über 150 Menschen in Quarantäne. Das berichtet die Pressestelle des Kreises am Donnerstag.

An der Heinrich-Pattberg-Realschule in Moers wurde demnach ein/e Schüler/in (5. Klasse) positiv auf das Coronavirus getestet. Aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung wurde für rund 40 weitere Schüler/innen Quarantäne angeordnet.

Am Amplonius-Gymnasium in Rheinberg wurde ein/e Schüler/in (8. Klasse) positiv auf das Coronavirus getestet. Aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung wurde für rund 70 Schüler/innen Quarantäne angeordnet. An beiden Schulen sind keine Lehrkräfte betroffen. Für die übrigen Schüler/innen und Lehrer/innen der betroffenen Schulen läuft der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.

Im Caritas Familienzentrum St. Anna in Dinslaken wurden zwei Erzieher/innen positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt wurde für rund 45 Kinder und vier Erzieher/innen Quarantäne angeordnet. Alle betroffenen Personen und deren Eltern wurden laut Mitteilung durch das Gesundheitsamt auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen.