Moers: Neues Zuhause für Menschen mit Handicap gebaut

Die neue Wohnanlage in Meerbeck wurde eingeweiht. Mit dabei: die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia van Dyck (4. v. l.).

Moers. Im Moerser Stadtteil Meerbeck steht nun ein neuer Wohnkomplex für Menschen mit Behinderung. Welches Konzept hinter der Immobilie steckt.

In Meerbeck hat die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH eine Wohnanlage eingeweiht. Das neugebaute Haus befindet sich an der Fuldastraße 68, an der Ecke zur Eupener Straße.

Auf einer Fläche von 1251 Quadratmetern sind durch die Zusammenarbeit der Wohnungsbau Stadt Moers, der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) und dem Moerser Beirat für Menschen mit Behinderung Appartements für Menschen mit Handicap entstanden.

Barrierefreie Wohnungen

Insgesamt 16 barrierefreie Wohnungen sind gebaut worden. Zwei dieser Wohnungen sind rollstuhlgerecht. Zusätzlich gibt es im zweiten Obergeschoss eine Gruppenwohnung mit fünf Zimmern (zwei davon rollstuhlgerecht) sowie Gemeinschaftsräume für Menschen mit Handicap. Die Gemeinschaftsräume werden von der Caritas Niederrhein genutzt. Das Konzept „Ambulant betreutes Wohnen“ beinhalte, dass jeden Tag zwischen 16 Uhr und 8 Uhr morgens ein Mitarbeiter vom CWWN als Ansprechpartner im Haus sei, erklärte Barbara Telgen, Geschäftsbereichsleitung Soziale Teilhabe, vom CWWN.

Bei der Einweihungsfeier nannte die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia van Dyck das Projekt „einen neuen Meilenstein“ für die Wohnungsbau Stadt Moers, die seit ihrer Gründung die Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns stelle. Im Erdgeschoss der Wohnanlage befinden sich das Kundencenter der Zweigstelle Meerbeck der Wohnungsbau GmbH und das Büro einer Sozialarbeiterin für Sprechstunden. „Wir hoffen, dass sich hier alle Mieterinnen und Mieter wohlfühlen und die Geschäftsstelle gut angenommen wird“, sagte Claudia van Dyck.

Kosten des Projektes

Der Startschuss für den Bau war im Februar 2020 gefallen. Zwei Jahre später, im Dezember 2022, wurde die Wohnanlage fertiggestellt. „Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 4,374 Millionen Euro“, berichtete die stellvertretende Bürgermeisterin van Dyck. Das Gebäude sei über den Kreis Wesel öffentlich gefördert worden, hieß es weiter. Von den 1251 Quadratmetern Fläche werden 996 öffentlich gefördert. Bei den öffentlich geförderten Wohnungen beträgt die Miete 5,70 Euro pro Quadratmeter, gab die Wohnungsbau Stadt Moers bekannt.

Wer einzugsberechtigt ist

Die Wohnungen seien vor der Vermietung allerdings nicht frei ausgeschrieben gewesen, ergänzte Klaus Janczyk, Pressesprecher der Stadt Moers. Die Anmietung der Erdgeschosswohnungen sei nur mit Wohnberechtigungsschein möglich gewesen. Einen Überblick darüber, wer Besitzer eines solchen Scheines ist, habe der Fachdienst Wohnen in Moers.

Ein weiterer Teil der Appartements sei über die CWWN und die Wohnungsbau Stadt Moers belegt worden, erklärte er. „Und die Menschen, die in der Wohngemeinschaft im zweiten Obergeschoss leben, sind ausnahmslos über die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein eingezogen und werden auch darüber betreut“, fügte Janczyk hinzu.

Verzögerung durch die Pandemie

Das Bauvorhaben sei während der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine durchgeführt worden, sagte Claudia van Dyck. Bekannte Probleme wie Lieferengpässe und Preissteigerungen hätten den Plan erschwert. Umso dankbarer sei sie der Wohnungsbau GmbH und allen am Bau beteiligten Firmen für die Umsetzung des Projektes, insbesondere dem Architekturbüro Reese, sagte sie: „Dank Ihnen haben einige Menschen nicht nur eine Wohnung, sondern ein Zuhause gefunden.“

