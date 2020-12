Das Nachbarschaftsnetzwerk 55+ in Meerbeck will etwas gegen die zunehmende Vereinsamung älterer Menschen in der Coronakrise unternehmen. Die Initiative stellt zehn iPads, kleine, handliche Computer, zur Verfügung, in deren Umgang sie auch solche Senioren im Stadtteil schulen möchte, denen die moderne Technik fremd ist. Ziel ist, dass die Nutzer auf diesem Weg Kontakte halten und neue schaffen. Das Angebot ist kostenlos. Man muss nicht mal einen eigenen Internetanschluss haben.

Das Nachbarschaftsnetzwerk bemerke seit Monaten, dass sich ältere Menschen mehr und mehr isolieren, berichtet Netzwerker Wolfgang Angerhausen. Viele zögen sich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zurück, verließen die Wohnung nur noch dann, wenn es unbedingt nötig sei. Auch in den Kirchengemeinden, sagt Angerhausen, werde das beobachtet.

Wolfgang Angerhausen will versuchen, dieser Entwicklung ein wenig entgegenzusteuern. Wenn man sich schon nicht in einer Begegnungsstätte begegnen könne, weil sie geschlossen sei, könne man Begegnung doch auf digitalem Weg versuchen, schlägt er vor.

iPads sind seniorengerecht ausgestattet und mit „älteren Augen“ nutzbar

Dank der Unterstützung durch das Stadtteilbüro, das fast 3000 Euro zur Verfügung stellt, kann das Nachbarschaftsnetzwerk zehn iPads ausgeben. „Die sind seniorengerecht ausgestattet“, versichert Angerhausen. Sie verfügen über Zusatzprogramme („Apps“) in einer Größe, die sie auch für „ältere Augen“ bedienbar macht. Mit diesen Apps können die Nutzer mit Nachbarn, ihren Familien oder den Enkeln kommunizieren, sich mit Bekannten zum „virtuellen Kaffeekränzchen“ oder zu Spielen verabreden.

Das Netzwerk erwartet auch, dass die Empfänger der iPads regelmäßig an einigen seiner virtuellen Angebote – etwa Videokonferenzen oder Telefonketten – teilnehmen. So soll sichergestellt werden, dass sie über die Kleincomputer dauerhaft verbunden bleiben: „Wir wollen nicht, dass jemand das iPad einkassiert und es dann herumliegt“, so Angerhausen. Nach einem Jahr erfolgreicher Nutzung soll es ins Eigentum der Senioren übergehen. Sie benötigen übrigens keinen Internetanschluss, denn mit dem Gerät wird eine Sim-Karte geliefert.

Die Hemmschwelle vor der Technik will man möglichst klein halten. „Wir üben den iPad-Umgang mit den Teilnehmern ein“, versichert Angerhausen. Trainer sind Mitglieder der Computergruppe des Netzwerks: „Die machen das sehr geduldig, behutsam und mit einfachen Worten, so dass auch Computer-Neulinge alles verstehen.“

Interessenten wenden sich an das Nachbarschaftsnetzwerk Meerbeck 55+, Wolfgang Angerhausen, 02841/518 20 66.