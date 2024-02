Moers/Duisburg Zum Karneval 2024 startete auch wieder der beliebte Nelkensamstagszug von Duisburg nach Moers. Ein beliebter Partyort fehlte in diesem Jahr.

Tausende bunt kostümierte Närrinnen und Narren säumten am Nelkensamstag 2024 die Straßen von Duisburg-Homberg nach Moers. Zum Höhepunkt der Karnevalssession 2023/2024 fand der große Moerser Nelkensamstagszug statt. Organisiert wird der Nelkensamstagszug seit vielen Jahrzehnten vom Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK). Dem KGK sind als Dachverband 25 regionale Karnevalsgesellschaften und Karnevalsvereine angeschlossen.

„Es war eine kurze, aber schöne Karnevalssession“, sagten KGK- Präsident Enno Kramer und KGK-Pressesprecherin Mareike Nußbaum. „Mit 6,5 Kilometern Wegstrecke ist unser Nelkensamstagszug der längste Karnevalszug am Niederrhein.“ Die große Dimension des närrischen Lindwurms wurde am Startpunkt an der Ottostraße in Duisburg-Homberg deutlich. 64 Einheiten, darunter Karnevalswagen und Fußgruppen wie Musikgruppen sowie Ordner sammelten sich. Der Start verzögerte sich durch Prüfung der Fahrbereitschaft der Wagen um wenige Minuten.

Karneval in Moers und Duisburg: Prinzenpaar winkt in die Menge

Mit eigenem Wagen dabei: der Heimatverein Vennikel in ausgefallenen Tomaten- und Gärtnerkostümen. „Wir machen seit 1997 jährlich mit, haben Wurfmaterial wie Gummibärchen und Mäusespeck dabei und es macht immer Spaß“, sagte der Vereinsvorsitzende Wolfgang Herten. Kiloweise fing die Menge süßes und salziges Wurfmaterial auf.

Tausende Besucherinnen und Besucher feierten beim Nelkensamstagszug 2024 von Duisburg nach Moers. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Das Moerser Karnevalsprinzenpaar Manuel I. und Melanie I. war am Zugende anzutreffen. Als sie vom neu gestalteten, türkis-weißen Prinzenwagen in die Menge winkten, grüßte diese sie mit fröhlichen „Helau“-Rufen. Als Dankeschön verteilte das Prinzenpaar auch sogenannte „Strüßjer“, gebundene Blumensträuße. Entlang der Zugstrecke, die über die Homberger und Klever Straße, entlang der Wilhelm-Schroeder-Straße bis zur Unterwallstraße in die Moerser Innenstadt führte, war Licht und Schatten erkennbar.

Karnevalszug in Moers und Duisburg: Gibt es zu wenige Parkplätze?

Altbekanntes Problem war die Parkplatzsituation: Gut eine Stunde vor Zugbeginn waren die Nebenstraßen entlang der Zugstrecke sowie die Innenstadtparkplätze zugeparkt. Jecke trafen hier auf Berufstätige und Shopping-Lustige: „Mehr Parkhäuser wären wünschenswert“, fand ein Moerser, der auf dem Weg zur Arbeit war.

Wir machen seit 1997 jährlich mit, haben Wurfmaterial wie Gummibärchen und Mäusespeck dabei und es macht immer Spaß. Wolfgang Herten, Vorsitzender beim Heimatverein Vennikel

Für die einen Top-Treffpunkt, für andere nur Kurzzeitaufenthaltsort war der Friedrich-Ebert-Platz. Der Alkoholpegel lag hier augenscheinlich höher. Viele junge Erwachsene nutzten hier zur Einhaltung des Glasverbots rege die Möglichkeit, Getränke von Glas- in Plastikflaschen umzufüllen. Lob gab es von Zugbesuchern für die örtlichen Gastronomien, die ihre Türen nach dem Karnevalszug für Partys öffneten, etwa die an der Zugstrecke gelegene Kneipe Kampmann.

Nelkensamstagszug 2024: Keine Party auf dem Edeka-Parkplatz

Explizit geschützte Treffpunkte für Familien mit Kindern gab’s wenige – Karnevalshochburgen wie Köln liefern Modelle. Einen Partyort vermissten viele schmerzlich: Am Parkplatz des Edeka „Rywotzki“ in Scherpenberg wurde unter anderem aus Reinigungskostengründen Bühne und Getränkewagen gestrichen. Dafür ein Top-Ort: die fünf Minuten entfernte Ecke Sandstraße/Homberger Straße, an der eine Open-Air-Party samt Bühne hunderte Besucher anzogen. Entsorgungsteams, unter anderem der Enni, sorgten nach dem Zug dafür, dass die Straßen konfetti- und kamellefrei sind.

Moers und Duisburg: helau! Der Nelkensamstagszug ging auch 2024 wieder an den Start. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Am Nachmittag, gut eineinhalb Stunden nach dem Start des Karnevalszugs, meldete KGK-Vorstandsmitglied Rainer Fischer aus dem Einsatzcontainer am Friedrich-Ebert-Platz zurück: „Alles verläuft sehr ruhig, es gibt bisher keine Vorkommnisse. Wenn Fahrzeuge ausrücken, geht es meist um Angetrunkene, die erste Hilfe benötigen.“

