Nal von minden: Moerser Corona-Selbsttest zugelassen

Ein Mitarbeiter schiebt eine Palette mit Schnelltests des Moerser Unternehmens nal von minden in ein Regal. Nach der Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte können die Selbsttests für den Eigengebrauch ab sofort verkauft werden.

Moers. Der Schnelltest der Firma ist offiziell zugelassen worden. Nun sollen die Tests aus Moers ab sofort in Drogerien und Apotheken erhältlich sein.

Das Moerser Unternehmen nal von minden hat jetzt die offizielle Zulassung für seinen Corona-Schnelltest zur Eigenanwendung bekommen. Der Selbsttest, bei dem ein einfacher Nasenabstrich ausreicht, soll nach der Zulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ab sofort unter anderem in Apotheken und Drogerien erhältlich sein. Das Testergebnis ist laut Unternehmensaussage nach 15 Minuten ablesbar.

„Corona-Selbsttests werden dringend in Deutschland gebraucht“, sagt Thomas Zander, Geschäftsführer der nal von minden GmbH. Etwa 30 Millionen Selbsttest könne sein Unternehmen pro Monat liefern, so Zander.

„Selbsttests sind ein wichtiger Baustein in der Pandemie-Bekämpfung. Wer sich selbst regelmäßig testet, kann andere Menschen besser schützen“, sagt der Geschäftsführer. „Wenn wir uns alle weiterhin an die geltenden Regeln bezüglich Kontakt mit anderen und Schutzmaßnahmen halten und uns im Fall einer Corona-Infektion vorübergehend in Quarantäne begeben, könnte nach und nach wieder ein ,normales Leben’ möglich sein. Cafés, Fitnessstudios und Geschäfte könnten mit einer umfassenden Teststrategie wieder geöffnet werden.“

Für die Zulassung seines Selbsttestes hat nal von minden laut eigener Aussage eine umfassende Laienstudie mit „weit über 100 Probanden“ durchführen lassen. Dabei wurden zwei Probanden positiv getestet. Eine unmittelbare Selbstisolation und telefonisches Kontaktieren des Hausarztes seien erfolgt.