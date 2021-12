Randale Nächtliche Fahrt ins Moerser Feld endete in Polizeigewahrsam

Moers. Es begann mit einem schwarzen BMW in einem Moerser Feld. Als die Polizei zur Anschrift der Fahrzeughalterin fuhr, nahm das Geschehen seinen Lauf.

Ein verlassener schwarzer BMW mit Unfallschäden in einem beschädigten Feld an der Grafschafter Straße rief am Dienstag gegen 2.10 Uhr die Polizei auf den Plan. Das stark demolierte Auto, dessen Motorhaube noch warm war, hatte auch im Feld Flurschäden verursacht, teilt die Kreispolizei mit.

Doch von dem Fahrer fehlte jede Spur, heißt es weiter. Auch die Ursache, warum hier jemand von der Fahrbahn nach rechts abgekommen war, gab zunächst Rätsel auf, denn bei plus acht Grad Außentemperatur gab es keine Fahrbahnglätte.

Es gab keine glatte Fahrbahn

Die eingesetzten Polizeibeamten machten sich dann auf zur Halteranschrift in Meerbeck. Gegen 2.40 Uhr trafen sie dort auf einen 27-jährigen Moerser und seine Mutter, die Fahrzeughalterin. Da der junge Mann stark verdreckte Schuhe trug und offensichtlich in einem Feld unterwegs gewesen war, zudem nach Alkohol roch, wollten die Beamten ihn zur Blutentnahme mit zur Wache nehmen.

Daraufhin reagierte er verbal aggressiv und behauptete, seine Mutter sei gefahren. Er beleidigte die Polizisten permanent und drängte sie, sich zu entfernen. Weiterhin stürmte sein 24-jähriger Bruder aus dem Wohnhausinneren und holte zu einem Faustschlag aus. Hierauf setzten die Beamten ein Reizstoffsprühgerät ein.

Die Männer randalierten weiter

Nachdem Unterstützungskräfte an der Wohnanschrift eintrafen, wehrten sich beide Männer weiterhin vehement. Schließlich konnten sie nach Polizeiangaben zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Auch dort randalierten beide demnach weiter, schrien herum und traten gegen die Türen.

Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Ein Arzt entnahm dem 27-Jährigen ein Blutprobe. Seinen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen: Er hatte keinen. Sein Bruder musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen. Und auch in erwartet ein Strafverfahren.

