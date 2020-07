Martin Notthoff, Geschäftsführer der Landesgartenschau 2020, hier auf dem Gelände der Laga Kamp-Lintfort. Er wurde jetzt vom Kreis Wesel in den den Beirat „Unsere Gärten“ der Internationalen Gartenausstellung 2027 in der Region Ruhr berufen.

IGA 2027 Nächstes Projekt in Kamp-Lintfort steht in den Startlöchern

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort soll bei der IGA 2027 dabei sein. Christoph Landscheidt sieht dies als große Chance für noch mehr Vernetzung in der Metropole Ruhr.

Gerade läuft in Kamp-Lintfort das Großprojekt Landesgartenschau 2020, schon werden bereits die Weichen für das nächste Infrastrukturprojekt rund ums Thema Garten gestellt. Landesgartenschaugeschäftsführer und Stadtkämmerer Martin Notthoff wurde nun vom Kreis Wesel in den Beirat „Unsere Gärten“ der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 der Metropolregion Ruhr berufen. „Bei der IGA können wir als Kamp-Lintfort zeigen, was wir im Rahmen der Landesgartenschau alles geschafft haben. Zwar werden bis dahin statt der Themengärten der LaGa dann dort Wohnhäuser zu finden sein, dennoch bleiben der Zechenpark, der Wandelweg und natürlich die Gartenanlagen rund um das Kloster Kamp nach der LaGa erhalten“, so Notthoff.

Große Hotspots der IGA liegen in Duisburg, Dortmund und Gelsenkirchen

Bürgermeister Christoph Landscheidt sieht die IGA auch als große Chance für noch mehr Vernetzung

So soll es bis 2027 auf dem Laga-Gelände aussehen. Viel Platz zum Wohnen rund um den Quartiersplatz. Foto: Thomas_Schmidt

zwischen den Städten der Metropole Ruhr: „Die großen Hotspots der IGA liegen zwar in Duisburg, Dortmund und Gelsenkirchen, dennoch haben wir auch hier vor Ort einiges zu bieten und sind dann bestens per Bahnanschluss zu erreichen. Passend zum IGA-Motto „Wie wollen wir morgen leben?“ kann man dann im Zechenpark und mit dem Infozentrum Stadt und Bergbau den Strukturwandel des alten Zechengeländes über die Landesgartenschau hin zum neuen Wohnquartier Friedrich-Heinrich noch besser als heute erleben.“

Mit der IGA schreite auch die Infrastrukturanbindung voran. So könnte als Verbindungsweg der IGA die Anbindung an den Radschnellweg RS1 durchs Ruhrgebiet deutlich schneller kommen. „Aktuell streben wir eine Machbarkeitsstudie eines Radschnellwegs über Moers bis Duisburg gemeinsam mit der Stadt Moers und dem Kreis Wesel an“, so Landscheidt. Eine Radschnellverbindung käme Berufspendlern, aber auch Studenten der Hochschule Rhein-Waal und dem Berufsschulcampus Moers zu Gute.