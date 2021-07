Hallenbäder Nachweispflicht in Hallenbädern in Moers & Neukirchen-Vluyn

Moers/Neukirchen-Vluyn. Wenn die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel über 10 steigt, gelten wieder andere Bestimmungen für die Hallenbäder. Ab Freitag geht es los.

Sommer, Sonne, Ferienspaß – derzeit nutzen viele Niederrheiner Frei- und Hallenbäder für einen Sprung ins kühle Nass. Während die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW dies auch in den Moerser Freibädern aktuell ohne einen Nachweis zulässt, müssen sich Gäste in den Hallenbädern des Freizeitbades in Neukirchen-Vluyn und des Enni Sportparks in Moers-Rheinkamp ab Freitag auf eine Änderung einstellen.

Wie Bereichsleiter Benjamin Beckerle von der Enni Sport & Bäder Niederrhein jetzt mitteilte, müssen Gäste dann wieder nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. „Da die jüngsten 7-Tage-Inzidenzzahlen im Kreis Wesel wieder über 10 liegen, müssen wir diese gesetzliche Auflage nun wieder erfüllen“, sagt er weiter und weist darauf hin, dass ein Test dabei nicht älter als 48 Stunden sein dürfe. Dabei empfiehlt Beckerle, die immuny-App zu nutzen: „Damit geht das per QR-Code vollkommen unkompliziert.“ Der Einsatz habe sich auch in vielen Gastronomiebetreibern der Region bewährt.

Damit der Badbesuch trotz steigender Inzidenz weiter unbeschwert möglich ist, gelten in allen durch Enni betriebenen Bädern auch im zweiten Corona-Sommer besondere Schutzmaßnahmen. „Weiter können wir nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die Einrichtungen lassen“, sagt Beckerle; Schwimmfreunde sollten sich daher für alle Bäder möglichst vorab online ein Ticket reservieren. Zwar bliebe die Zahlung beispielsweise im Freizeitbad laut Beckerle vor Ort mit der Geldwertkarte möglich. „Bei zu großem Andrang, könnten Besucher aber außen vor bleiben“, heißt es aber.

Was immer notwendig ist: Um gesetzliche Auflagen zu erfüllen, müssen die Personalien der Besucher für eine Verfolgung möglicher Infektionswege aufgenommen und für vier Wochen gespeichert werden. „Auch dies wäre mit einer Onlinebuchung bereits erledigt.“ Informationen zu allen Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Online-Tickets gibt es im Internet unter www.enni.de.

