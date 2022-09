Nachruf Nachruf: Christoph Melzer aus Moers ist in Berlin gestorben

Moers. Das ehemalige Moerser Ratsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen, Christoph Melzer, ist tot. Er starb im Alter von 69 Jahren. Ein Nachruf.

Das ehemalige Moerser Ratsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen, Christoph Melzer, ist tot. Wie der ehemalige Bundestagsabgeordnete Siegmund Ehrmann (SPD) berichtet, starb Melzer am 7. September im Alter von 69 Jahren in Berlin. Von 1989 bis 2009 engagierte sich Christoph Melzer demnach kommunalpolitisch für Bündnis 90/Die Grünen im Moerser Stadtrat und widmete sich vor allem kultur- und sozialpolitischen Themen. So war er ein entschiedener, deutlich wahrnehmbarer Verfechter des Moers Festival und des Schlosstheaters.

Ein Herzensanliegen war ihm die Städtepartnerschaft mit Ramla in Israel. Als Christoph Melzer 2009 aus dem Rat ausschied, wurde er mit dem Moerser Schöffensiegel geehrt. Christoph Melzer, von Hause aus Sozialpädagoge, war Anfang der Achtziger Mitbegründer des Integrationsprojektes IMBSE und engagierte sich in sozialen Bewegungen. Später gründete er mit Divan-Reisen ein Busunternehmen. Aus gesundheitlichen Gründen musste sich Melzer 2009 aus der Firma zurückziehen.

Seit nahezu 13 Jahren, so Ehrmann, lebte Christoph Melzer in seinem geliebten Berliner Kiez, dem Wedding, engagierte sich dort für Bündnis 90/Die Grünen, war auch dort eine geachtete Institution.

Das Schlosstheater Moers und das Moers Festival trauern ebenfalls um Christoph Melzer. In einer gemeinsamen Mitteilung äußern sich Tim Isfort (künstlerischer Leiter Moers Festival), Ulrich Greb (Intendant Schlosstheater) und Mark Rosendahl (Aufsichtsratsvorsitzender Moers Kultur GmbH & Schlosstheater Moers): „Christoph hat sich als Ratsmitglied für die Kultur in Moers eingesetzt.

Für das Schlosstheater und das Moers Festival hat Christoph sich besonders engagiert und die Entwicklung des Theaters und des Moers Festivals als ständiger Besucher begleitet, unterstützt und mit entwickelt. Wir verneigen uns vor seinem selbstlosen Einsatz, den er auch aus der Ferne durch kritische wie konstruktive Perspektive zeigte. Als jemanden, der nie die Nähe zu Moers verlor, behalten wir Christoph Melzer dankbar in Erinnerung.“

