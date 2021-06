Nachhaltigkeit unter Stress? Hochschule lädt zur Diskussion

Kamp-Lintfort. Zum dritten Mal lädt die Hochschule Rhein-Waal zum Ethik-Tag – diesmal digital. Ziel ist, die Werte unserer Gesellschaft kritisch zu hinterfragen.

Unter dem Titel „„Nachhaltigkeit unter Stress. Frakturen in Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft““ findet am Mittwoch, 23. Juni, an der Hochschule Rhein-Waal der dritte Ethik-Tag statt. Alle drei Jahre findet an der Hochschule Rhein-Waal der Ethik-Tag statt, um im wissenschaftlichen und angewandten Kontext die Werte unserer Gesellschaft kritisch zu reflektieren und zu diskutieren. Der erste Ethik-Tag fand 2015 statt.

Sind Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft in harmonischer Balance oder zerreißen die Partikularinteressen von Gruppen und Nationen das Modell einer friedlich-freiheitlichen modernen Weltgesellschaft? Diese Fragestellung soll Basis für ein Diskussionsforum für Expert*innen, Studierende und interessierten Bürgerinnen und Bürger bieten.

Ab 13 Uhr werden im digitalen Raum die drei Säulen des sogenannten „Triple-Bottom-Line“-Ansatzes – Gesellschaft, Ökonomie und Umwelt – und ihr Verhältnis zueinander in den Fokus gerückt. In Vorträgen, Workshops, Panel-Diskussion und Rahmenprogramm nehmen Referentinnen und Referenten zu Fragestellungen der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, Umwelt und Boden, Fairness im Handel, internationaler Zusammenarbeit und Jugend, Menschenbild in der neo-liberalen Gesellschaft, bürgerschaftlichem Engagement oder Überfischung Stellung.

Die Hochschule konnte dafür Speaker*innen unter anderem von Brot für die Welt, WWF oder dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung gewinnen.

Der Ethik-Tag steht allen Interessierten offen und ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten: https://hsrw.info/ethik2021 (für die Vorträge: unbegrenzte Teilnehmerzahl, für Workshops circa 60 Plätze) ethik@hochschule-rhein-waal.de

