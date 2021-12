Nach Sprengung in Eick: Sparkasse Moers reaktiviert Standort

Durch die Automatensprengung am 24. November wurde die Filiale der Sparkasse in Moers-Eick verwüstet.

Moers. Die Sparkasse in Moers-Eick ist auch einen Monat nach der Automatensprengung nicht nutzbar. Das Institut reaktiviert deshalb den alten Standort.

Nach der Sprengung im Foyer der Geschäftsstelle im Eicker Grund reaktiviert die Sparkasse am Niederrhein ihren Standort am Rheinkamper Ring.

„Ab Montag, 20. Dezember, können wir unsere Kunden hier wieder vollumfassend bedienen und beraten“, zitiert das Institut Geschäftsstellenleiter Dawid Sojka in einer Pressemitteilung. In der Nacht zum 24. November hatten bislang unbekannte Täter den Geldautomaten der Sparkasse in Eick gesprengt und dabei die gesamten Geschäftsräume in Trümmer gelegt. „Die Renovierung wird mindestens bis ins Frühjahr des kommenden Jahres dauern“, erklärt Dawid Sojka.

Seit Juli 2018 war die ehemalige Sparkassen-Geschäftsstelle am Rheinkamper Ring ein SB-Standort mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker.

