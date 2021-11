Nach Corona-Pause: Endlich auf die Piste mit dem Ski-Klub

Bei hervorragenden Schneebedingungen ist Skifahren in Winterberg am Donnerstag, 18. März, möglich. Vor den Sesselliften kommt es ab und an zu kurzen Schlangen.

Kamp-Lintfort. Der Kamp-Lintforter Ski-Klub startet in die Wintersport-Saison. Ende November öffnet der Ski-Verleih, für Januar und Februar gibt es neue Pläne.

Auf dem Weg zur Normalität plant der Ski-Klub Kamp-Lintfort die kommende Wintersaison wieder fast in gewohntem Umfang. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nachdem im kommenden Winter wohl größtenteils wieder alpiner Skisport möglich wird, öffnet auch der Skiverleih wieder seine Pforten. Ab dem 24. November können von Mitgliedern und Gästen jeweils mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr wieder Skiausrüstungen entliehen werden. Den Skiverleih findet man im Haus der Vereine im Diesterwegforum, Vinnstraße 40. Noch gelten allerdings einige Vorsichtsmaßnahmen, heißt es weiter: Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) und Besucher müssen eine OP- oder FFP2-Maske tragen.

Gut vorbereitet auf die Ski

Auch die beliebten Tagesfahrten nach Winterberg werden für Januar und Februar wieder fest eingeplant. Im dortigen Skiliftkarussell wird die Wintersaison bereits mit großen Schritten vorbereitet, wissen die Mitglieder des Ski-Klubs Kamp-Lintfort zu berichten.

Bereits seit einiger Zeit schon kann die Skigymnastik wieder angeboten werden. Trainiert wird jeden Montag von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle an der Grundschule am Niersenberg, Fasanenstraße 1. Interessenten, die gut vorbereitet in die Ski-Saison starten wollen, sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Auch hier gilt allerdings momentan noch die 3G-Regel und die OP- oder FFP2-Maskenpflicht beim Zutritt der Räume.

Jetzt hofft der Ski-Club, dass Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland