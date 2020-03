Voerde. So gehen Bürger und Händler in der Innenstadt von Voerde mit den Auflagen um. Und das ist die Bitte für die Zeit nach dem Coronvirus.

Es gibt mindestens einen Optimisten in Voerde. Einen, der trotz Corona nach vorn schaut. Und der seinen Glauben an das Ende der Krise ausgedrückt hat, indem er eine Kreuzfahrt gebucht hat. Das war allerdings die einzige Buchung, die das Reisebüro Ankerplatz in dieser Woche verzeichnen konnte. Büroleiterin Julia Vowinkel-Hochstay lässt trotzdem den Kopf nicht hängen: Sie appelliert an alle Bürger, in der Zeit nach Corona an die Händler und Anbieter vor Ort zu denken: „Kauft lokal ein, bucht lokal.“

Ein Kunde hat eine Reise gebucht

Die ersten großen Anbieter haben die Reisen in den Osterferien schon abgesagt: Alltours hat bis zum 30. April storniert, Tui bis zum 23. April. Das betrifft nicht nur die Bürger, die nun auf die Ferien verzichten müssen – sondern auch das Reisebüro vor Ort, das Prämien für stornierte Reisen zurückgeben muss. Aus Solidarität haben manche Kunden angeboten, dem Reisebüro die Prämie per Hand zu überweisen, berichtet die Büroleiterin gerührt.Coronavirus- Hünxe hat 17 Infizierte, Dinslaken 16, Voerde 9

„Wir rufen derzeit alle Kunden an, die in den Osterferien gefahren wären“, so Julia Vowinkel-Hochstay. „Wir sind optimistisch und sagen das den Kunden auch so.“ Die meisten lassen sich vom Optimismus der Mitarbeiterinnen anstecken – und verschieben die Reise, anstatt sie zu stornieren. „Also, ich habe die Hoffnung, Mitte Juni nach Griechenland fliegen zu können“, sagt die 33-Jährige selbst. Das Reisebüro hat vier Mitarbeiter, zwei sind trotz geschlossener Türen weiterhin vor Ort, um Fragen telefonisch zu beantworten – auch zu den gestrandeten Urlaubern. Ein Kunde aus Voerde etwa sitzt in Argentinien fest – wird aber jetzt über Brasilien nach Hause geflogen. Coronavirus- Riesiger Andrang auf Abstrichzentrum Dinslaken

Bücherladen improvisiert in Coronazeiten

Wenige Meter weiter ist die Tür geöffnet. Menschen stehen Schlange in der „Lesezeit“: Sie wollen zur integrierten Postfiliale. Buchhändlerin Sabine Friemond-Kund und ihre Mitarbeiterinnen arbeiten mit Mundschutz. Die Post habe zugesagt, bald einen „Spuckschutz“ aus Plexiglas zu installieren, sagt die Buchhändlerin. Manche Kunden nehmen auch Bücher mit – viele Schüler hätten in der schulfreien Zeit Lektüre aufbekommen, so Sabine Friemond-Kund. Wie viele Händler improvisiert sie in der Krise: Sie hat einen Corona-sicheren Lieferservice eingerichtet: Bestellte Bücher werden vor die Tür gestellt und per Rechnung oder ebenfalls vor der Tür deponiertem Umschlag bezahlt.

Beim Metzger weist ein Zettel auf die Zugangsregeln hin - die Kunden nehmen es gelassen. Foto: aha / nrz

Gelassenheit vor der Metzgertür

Gegenüber, aus der Küche von Rühl, duftet es nach Mittagessen, vor der Metzgerei stehen Menschen. Ein Zettel an der Tür macht auf den Mindestabstand von 1,5 Metern im Laden aufmerksam. In der Metzgerei waschen sich die Mitarbeiterinnen nach jedem Kunden die Hände, es könnte also länger dauern, informiert der Zettel. Die Kunden nehmen es gelassen. Sie genießen das Gespräch – ebenfalls mit gebotenem Abstand – vor der Tür. Die Stimmung hier und auch auf dem Wochenmarkt um die Ecke ist freundlich-besorgt: Fremde wünschen sich zum Abschied Gesundheit und „alles Gute“..