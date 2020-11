Krefeld/Moers. Am Freitagabend gab es in Krefeld eine Gedenkfeier für das Opfer des Dresdener Attentats. Redner sprachen über mögliche Hintergründe der Tat.

Fünf Wochen nach dem Attentat auf zwei Männer aus dem Rheinland in Dresden hat es am Freitagabend in Krefeld eine bewegende Gedenkfeier für das getötete Opfer gegeben. Rednerinnen und Redner riefen dazu auf, für eine offene und tolerante Gesellschaft zu kämpfen.

Ein 55-Jährige Krefelder war bei dem Attentat ums Leben gekommen, die Beisetzung hatte vor einer Woche auf dem Hülsdonker Friedhof in Moers stattgefunden. In Moers war er auch lange als Geschäftsmann tätig gewesen. Der andere Mann, ein 53-jähriger Kölner, war in Dresden schwer verletzt worden. Der Tat verdächtigt wird ein 20-jähriger syrischer Staatsbürger.

Nach der Gedenkfeier in Krefeld konnten Menschen Lichter an der Kirche abstellen. Foto: Marcel Kusch / dpa

Eingeladen zu der Gedenkfeier auf dem Platz der alten Kirche in Krefeld hatte der Verein CSD Krefeld, die Abkürzung steht für Christopher Street Day. Rund 80 Teilnehmende folgten den Reden und der Musik, am Ende der knapp einstündigen Gedenkfeier konnten Lichter in einem Eingang zur Kirche abgestellt werden.

Alle Rednerinnen und Redner sprachen den Angehörigen und Freunden des Opfers ihr Beileid aus, mehrere beschäftigten sich auch mit den möglichen Hintergründen der Tat. So sagte Levent Sirkal vom Verein CSD Krefeld: „Ob die Tat homofeindliche Hintergründe hat, ist noch nicht bekannt. Es muss aber in alle Richtungen ermittelt werden, und die Gewalttat darf nicht für rechte Hetze missbraucht werden.“

Die heimische Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws (Bündnis 90/Die Grünen) mahnte: „Nicht über die sexuelle Identität von Betroffenen zu sprechen, macht Homo- und Transfeindlichkeit unsichtbar und nimmt diese lebensbedrohliche Gefahr für queere Menschen nicht ernst.“

Auch Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer sprach davon, dass eine „homophob motivierte Gewalttat“ vermutet werde. Meyer sagte weiter: „Wir in Krefeld sind sehr betroffen. Wir haben gemerkt, wie gut es tut, offen und tolerant zu leben, aber die Realität ist oft eine andere.“ Die Gedenkfeier gebe, so Meyer, die Gelegenheit, sich gegenseitig Kraft zu geben. In die Trauer mische sich für manche aber die Frage, ob sie so leben könnten, wie sie möchten. Schauws sprach später von einer „Zunahme von Homofeindlichkeit, von Hass auf Trans oder auf unsere vielfältige, offene Gesellschaft.“

Unter den Teilnehmenden der Gedenkfeier waren auch Menschen aus Moers.