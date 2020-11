Moers. In Moers schließt die „Apotheke am Ostring“, ein Restaurant und ein Schuhgeschäft in der City ebenfalls. Aber es gibt auch Neueröffnungen.

Seit mehr als 30 Jahren gehörte die „Apotheke am Ostring“, gleich gegenüber der Zentrale der Sparkasse am Niederrhein, zum vertrauten Stadtbild von Moers. Nun steht das Pharmazie-Unternehmen vor dem Aus. „Es lohnt sich finanziell längst nicht mehr“, sagt Apotheker Peter König.

Obwohl in dem großen Geschäftshaus fünf Ärzte praktizieren, drei weitere Mediziner in der Nachbarschaft und die Apotheke 150 Kunden in der Heimbetreuung hat, habe sich trotz einjähriger, „sehr intensiver Suche“, kein Nachfolger finden können. „Niemand ist mehr bereit, diesen Job zu machen“, sagt König. In den letzten 15 Jahren habe es durch die Krankenkassen eine einzige Honorarerhöhung von drei Prozent gegeben. „Das reicht hinten und vorne nicht.“ Zudem sei es fast unmöglich, noch Personal zu finden, das bereit sei „unter diesen Bedingungen“ zu arbeiten, „Ohne Personal aber geht es nun mal nicht.“ Seine Mitarbeiterinnen seien „sein Kapital“ gewesen.

„Eine Apotheke wird es hier wohl nie wieder geben“

Im März soll am Ostring Schluss sein. Apotheker König will dann nur noch als Vertretung in anderen Apotheken aushelfen. Seine vier Angestellten haben neue Stellen gefunden. Nun wird für die „interessante Gewerbefläche in gefragter und zentraler Lage“ ein neuer Mieter gesucht. Aufgrund der direkten Nachbarschaft zu der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse sowie der zentralen Lage sei ein „Versicherungsbüro oder Ähnliches denkbar“. Peter König: „Eine Apotheke wird es hier wohl nie mehr geben.“

Wenig erfreuliche Nachrichten gibt es auch an der Friedrichstraße. Das asiatische Restaurant „Chilis“ hat bereits aufgegeben, nun wird auch das Schuhgeschäft „Las Scarpas“ nach vielen Jahren in der Altstadt schließen. „Es ging nicht mehr.“ Der Räumungsverkauf läuft bereits. Weihnachten soll dann für immer Schluss sein. Auch ein benachbarter Laden, in dem einst über zwei Etagen mit Spielwaren gehandelt wurde, sucht einen neuen Mieter.

Neu: Sushi, Kaffee und Nüsse an der Homberger Straße

Dagegen erwacht in dem ehemaligen Schuhhaus an der Friedrichstraße 29, gleich am Hanns-Dieter-Hüsch-Haus, neues Leben. Nach langen Umbauarbeiten eröffnet hier, wie berichtet, der „Salon Mademoiselle“, ein Edel-Friseur, der sich auch um die Schönheit seiner Kundschaft kümmern will.

Auf der Homberger Straße gegenüber vom Grafschafter Gymnasium gibt es gleich zwei Neueröffnungen. In einem Spezial-Shop wird mit Nüssen und frisch geröstetem Kaffee gehandelt, zwei Häuser weiter werden Sushi-Spezialitäten serviert – zunächst nur außer Haus.

Am Neuen Wall ist das Gedränge groß. In Sichtweite zum Kö eröffnete ein „süßer“ Laden, in dem leckere Donuts jeder Art angeboten werden. Das trifft offenbar den Geschmack der Moerser. An den Eröffnungstagen war die Schlange vor dem kleinen Schlaraffenland bis zu 15 Metern lang.