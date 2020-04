Musikschule Neukirchen-Vluyn bereitet den Unterricht vor

Neukirchen-Vluyn. Die Musikschule Neukirchen-Vluyn hat sich damit befasst, wie der Neustart des Unterrichts gehen kann. Für größere Ensembles gibt es Sonderregeln.

Die Musikschule bereitet sich auf die nächste Zeit vor. Das wichtigste Mittel für die kommenden Wochen sei: „Wir müssen auf alles vorbereitet sein“, sagt Schulleiter Steffen Molderings.

Sollte die Wiedereröffnung der Schule im Mai möglich sein, sollen in der Schule die folgenden Maßnahmen verbindlich gelten, kündigt Molderings an: Alle Schülerinnen und Schüler – und gegebenenfalls begleitende Elternteile – müssen in der Musikschule einen Mund-Nasenschutz tragen, dies gelte auch, soweit das möglich ist, im Unterricht.

Um die Abstandsregelungen zu garantieren, wird der Unterricht in allen Fächern in Räume verlegt, die die Einhaltung ermöglichen.

In allen Räumen stehen laut Molderings Desinfektionsmittel zur Verfügung. Der Unterricht wird zunächst nur als Einzelunterricht oder mit maximal drei Schülerinnen oder Schülern wieder aufgenommen. Für größere Ensembles findet zunächst kein Unterricht statt.

„Wenn Bund und Land die Wiederaufnahme des Betriebs zu diesem Zeitpunkt nicht gestatten, werden die LehrerInnen verstärkt Onlineunterricht anbieten, soweit vor allen die technischen Möglichkeiten der Betroffenen LehrerInnen und SchülerInnen dies zulassen“, kündigt der Schulleiter an. Diese Form des Unterrichtes hätten Kollegen auch in den vergangenen Wochen schon angeboten.