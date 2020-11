Musikschule Kamp-Lintfort ist zu, in 14 Tagen wieder offen?

Dass Musikschulen als Zuschussbetriebe immer ums Überleben kämpfen, daran hat sich der Leiter der Kamp-Lintforter Musikschule, Martin Begall, gewöhnt: „Aber jetzt hat sich das potenziert.“ Musikschulen sind laut neuer Coronaschutzverordnung aktuell erneut zur Untätigkeit verdammt. Begall weiß noch nicht einmal genau, wie lange. Denn nur zwei Tage nach Inkrafttreten der jüngsten Verordnung hat Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt, in zwei Wochen die Musikschulfrage wieder auf den Prüfstand zu stellen.

Viel Aufwand für Überbrückungshilfen

Was aber den immensen Arbeitsaufwand, den eine Schließung mit sich bringt, nicht verändert, sagt Begall: „Das Antragsverfahren ist dasselbe, egal, ob ich für einen Tag oder ein halbes Jahr dicht mache.“ Und es ist komplizierter geworden: „Die Soforthilfe ist ausgelaufen. Ob die Überbrückungshilfe für Unternehmen auch für uns als Zuschuss-Betrieb in Frage kommt, ist noch nicht klar.“ Fakt sei aber, dass diese Anträge nun nur von Wirtschaftsprüfern, Anwälten oder Steuerberatern gestellt werden können. „Wahrscheinlich, weil anfangs doch einiges nicht mit rechten Dingen zugegangen ist“, vermutet Begall.

Kommunale Musikschulen sind aus seiner Sicht im Allgemeinen etwas besser abgesichert, die Kamp-Lintforter Musikschule ist ein Verein. Dennoch würden laut Begall aktuell zumindest Kurzarbeitergeld für die 15 angestellten Lehrer und auch Honorare für Freiberufler weitergezahlt.

Gleichzeitig gibt es keine Einnahmen aus dem Schulgeld, das von den 800 Schülern nicht gezahlt werden muss, wenn kein Unterricht stattfindet. Das geht nicht ewig so weiter, weiß der Schulleiter. „Bis Ende des Jahres, vielleicht bis Anfang Februar“, schätzt er. Dann werde es nur noch mit einer politischen Entscheidung weiter gehen können.

Klar, habe man sich um alternative Unterrichtsmethoden Gedanken gemacht. „Wir bieten Online-Kontakt zu unseren Schülern an. Das wird gut angenommen“, schildert der Gitarrenlehrer, der neuerdings sozusagen hauptamtlich Zahlenkolonnen hin- und herschiebt. Bis vor kurzem durfte dafür kein Schulgeld genommen werden. Die Neuigkeit von Dienstag Nachmittag: Nun soll Online-Unterricht als regulärer Ersatz angeboten werden. Obwohl es da noch Schüler oder Lehrer gibt, die den virtuellen Unterricht nicht erleben wollen oder – mangels Ausstattung – können.

Froh ist Begall, dass die meisten Eltern und Schüler verständnisvoll reagierten, manche sogar Spenden überweisen. Abmeldungen habe es gegeben, aber eben nicht deutlich mehr als in normalen Zeiten. Auf der anderen Seite aber ist es jetzt besonders schwer, neue Schüler zu akquirieren. „Tag der offenen Tür, Konzerte, Schnupperunterricht“, nennt er die sonst üblichen Gelegenheiten, die nun alle flach fallen.

Martin Begall will nicht jammern. „Es ist eben eine Naturkatastrophe.“ Er findet sich auch mit Ungereimtheiten ab. „Die Kontakte müssen runter. Da ist vielleicht erstmal jedes Mittel recht.“ Was nervt, ist das, was auch an den allgemeinbildenden Schulen nervt. Kurzfristige oder unvollständige Informationen. „Montag konnte mir zunächst niemand sagen, was mit JeKits ist.“ JeKits ist ein Angebot der Musikschulen in den Grundschulen. Dienstag hieß es erstmal: Das ginge, weil diese Schulen geöffnet sind.

„Jugend musiziert“ in Gefahr

Trauriger Effekt der traurigen Zeiten: Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ scheint kaum durchführbar. „Normalerweise müssten sich die jungen Musiker im November anmelden. Der Wettbewerb startet normalerweise Ende Januar, Anfang Februar“, erklärt Begal. Selbst wenn das Konzertieren unter besonderen Bedingungen stattfinden könnte: „Die Kinder können sich doch gar nicht richtig vorbereiten“, so Begall. Auch nicht, wenn in 14 Tagen der Unterricht wieder aufgenommen würde. Dazu war das Musikschuljahr insgesamt zu kurz.