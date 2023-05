Museumstag Moers: Escape-Spiel im Grafschafter Museum

Freuen sich auf den Museumstag (v.l.) Giovanni Malaponti (Vorstandsvorsitzender Sparkasse am Niederrhein), Fotografin Andrea Zmrzlak, Olga Weinknecht (Awo), Fania Burger (Grafschafter Museum), Petra Rennecke und Marlies Stark (Inner Wheel Club Moers) und Museumsleiterin Diana Finkele.

Moers. Freizeit-Tipp: Rund um das Moerser Schloss ist am Sonntag für große und kleine Menschen viel los. Zu gewinnen sind sogar fünf kleine Goldbarren.

Wenn am Sonntag die Museen im Land ihre Pforten zum Internationalen Museumstag öffnen, steht auch das Grafschafter Museum im Schloss nicht abseits. Ein buntes Programm für die ganze Familie erwartet die Gäste. Wobei sich alles passend zur aktuellen Sonderausstellung ums Thema Räuber dreht.

Museumsleiterin Diana Finkele und Museumsreferentin Fania Burger haben das Programm zusammengestellt. Anlässlich der Vorstellung im Schlosshof am Mittwoch sagt Finkele: „Der Titel des Museumstages lautet „Vagabunden und Vaganten“ in Anlehnung an das Motto „Räuber.“ Unter anderem starte für Familien im Schloss ein „Escape-Spiel“ für Gruppen bis 20 Personen, bei dem es um Räuberjagd gehe (Anmeldung am Sonntag erwünscht).

Ein Goldbarrenschatz-Gewinnspiel gibt es auch. Dazu bringt Sparkassenchef Giovanni Malaponti einen Koffer voll „Gold“ mit. „Die Besucher können schätzen, wie viele ,Goldstücke‘ sich darin befinden“, lädt Malaponti zum Mitmachen ein. Als Gewinne spendiert das Geldinstitut fünf kleine Goldbarren. Im Musenhof können sich Kinder als Robin Hood fühlen und Bögen basteln (Anmeldungen erwünscht).

Dort ruft auch der Inner Wheel Club Moers zu seinem „Räubeeren-Fest“, dem diesjährigen Erdbeerfest. Es gibt Kuchen, Bowle, Smoothies sowie Basteleien wie Wolldecken als Sitzkissen, Topflappen, Marmeladen und vieles andere, was in Handarbeit hergestellt wurde. Der Erlös, so Marlies Stark, gehe an regionale Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie an ein Projekt in Afrika.

Stärken können sich Besucher im Schlosshof. Dort erklingt zwischen 14 und 17 Uhr Musik, unter anderem gibt es Lieder und Moritaten sowie moderne Songs mit der Musikerin „songsofsophie“.

Fotodesignerin Andrea Zmrzlak stellt beim Museumstag ihrer neuestes Projekt vor: „Kriegund F“. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Als besonderes Projekt erwartet die Besucher im Schlosshof eine Ausstellung von Fotos von Fotografin Andrea Zmrzlak, die geflüchtete ukrainische Frauen in Moers portraitiert hat. Die großformatigen Bilder stammen aus dem neuen, zweisprachigen Buch, an dem eine Gruppe um Olga Weinknecht bei der Integrationsagentur der Awo gearbeitet hat.

Für das Buch „Krieg und F“ haben 19 Ukrainerinnen ihre Fluchtgeschichten erzählt. F stehe für Frieden, Frauen, Freundschaft, Flucht und Freiheit, erklärt Weinknecht. Das Buch kann am Museumssonntag gekauft werden (14,90 Euro), um die Kosten des Projekts zu decken.

Daneben kommt das Spielmobil für die Kinder zum Schlossplatz, ein Falkner präsentiert im Musenhof einen Raubvogel. Dort mischt sich auch der Verein Niederrheinische Rotte unters Volk, um Fragen rund um Leben und Gebräuche im Mittelalter zu beantworten. Führungen gibt es auch durch die Ausstellung im Alten Landratsamt.

>>Info

Der Internationale Museumstag am Sonntag, 21. Mai, findet von 11 bis 18 Uhr statt. Orte des Geschehens sind das Alte Landratsamt, der Schlossplatz, das Schloss, der Schlosshof und der Musenhof. Für einige Aktionen wie auch für die Führungen müssen Besucher sich am Museumssonntag anmelden. Die Teilnahme am gesamten Programm ist für jedermann kostenlos.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland