Musenhof Moers: Gratis-Ferienangebot für Mittelalter-Fans

Moers. In den letzten drei Ferienwochen bietet der Musenhof in Moers ein Programm über das Mittelalter an: Stadt, Land, Burg. So kann man mitmachen.

Im Grafschafter Musenhof beginnt am 17. Juli das Ferienprogramm. Drei Wochen lang bis zum 4. August dreht sich in der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt alles um die Themen Stadt, Land, Burg. Jeweils eine Woche beschäftigen sich die Kinder mit den verschiedenen Themenbereichen.

So geht es in der ersten Woche um die mittelalterliche Stadt. „Hier legen wir den Schwerpunkt auf das Handwerk“, kündigt Kulturpädagoge Patrick Bohndörfer an. Heißt: Weben, Schnitzen, Töpfern. Es wird um Kräuter gehen, da die Stadtmenschen im Mittelalter auch diese angebaut haben. Bohndörfer: „Natürlich wird auch gehandelt.“ Der Handel floriert. Und wo gehandelt wird, ist die Sorge vor Langfingern groß. Hier wird die Stadtwache aktiv.

Das Musenhof-Team in Moers bietet zwei Schichten an

In der zweiten Woche geht es vom 24. bis zum 28. Juli um das Land und somit um die Frage, wie die Bauernfamilien im Mittelalter gelebt haben. Die Kinder nähern sich dem Landleben kulinarisch. Aufbauend auf dem, was angebaut wurde und welche Rezepte überliefert sind, wird es darum gehen, Getreidebrei zuzubereiten, oder eine süße Suppe; die Kinder lernen darüber hinaus, wie man Senf herstellt und wie man ein Pfannenbrot macht.

Und in der dritten Woche ist es die Burg, die im Mittelpunkt steht. Auch dort findet ganz viel reges Treiben statt: mit Rittern, Burgfräulein, Hofnarren und Barden. „Wir zeigen beispielsweise, wie sich eine Rüstung entwickelt hat“, kündigt der Kulturpädagoge an. Es wird gezeigt, wie sich die Ritter verteidigt haben. Unter anderem kamen Langbogen zum Einsatz. Einen solchen können die Kinder in dieser Woche selber bauen und die Pfeile dazu schnitzen. Selbstverständlich mit abgerundeten Spitzen.

Die Burgfräulein können zeigen, mit welchem Haarschmuck sie auf sich aufmerksam machen. „Wir zeigen Flechttechniken für die Haare“, sagt Patrick Bohndörfer. Wer Lust hat, kann Haarnadeln und dergleichen mehr herstellen. Schlussendlich kommt ein Hofnarr vorbei, um mit der versammelten Gesellschaft zu tanzen und zu feiern. Für diesen Zweck können die Kinder Einhandflöten aus Schilfrohr bauen – und mit nach Hause nehmen.

Das Musenhof-Team bietet jeweils zwei Schichten an, vormittags von 10 bis 13 Uhr und nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Jeweils drei Ehrenamtler stehen zur Betreuung bereit, eine vierte Person gibt es im Backup, falls mal mehr als 30 bis 35 Kinder kommen. Diese Anzahl haben Museumsleiterin Diana Finkele und Patrick Bohndörfer als die ideale Gruppengröße für die Betreuung ausgemacht.

Die Eltern mögen für Getränke und Sonnenschutz sorgen

Das Ferienprogramm richtet sich an Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren. Die Eltern bringen ihre Kinder zur offenen Anmeldung an einem der Betreuungstage zum Musenhof. Bestenfalls nimmt das Kind in einer vollen Woche am Programm teil. Wegen der hohen Nachfrage ist eine Teilnahme maximal von zwei Wochen möglich.

Diana Finkele weist noch darauf hin, dass die Verpflegung in Eigenregie passiert. Kinder sollten etwas zu essen und ausreichend Getränke mitbringen. Zudem mögen die Eltern auf Sonnenschutz und adäquate Kleidung, evtl. eine Kopfbedeckung, achten. Das Ferienprogramm ist kostenlos.

