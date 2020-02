Neukirchen-Vluyn. Es müssen in Neukirchen-Vluyn noch 350 alte Mülltonnen eingesammelt werden. In anderer Hinsicht gibt’s bei der Systemumstellung weniger Probleme.

Müll: Neukirchen-Vluyn will mit dem Entsorger diskutieren

Nach der Systemumstellung bei der Restmüllabfuhr müssen noch etwa 350 Müllbehälter eingesammelt werden. Man habe noch große Probleme bei der Abfuhr der alten Tonnen an den Stellen, an denen neue beantragt worden sind, sagte die Leiterin des Tiefbau- und Grünflächenamtes, Uta Schopmann, am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Grünflächen und Umwelt. Die CDU-Fraktion hatte für die Sitzung um einen Sachstandsbericht gebeten.

Probleme gebe es beispielsweise bei Müllgemeinschaften, sagte Schopmanns. Entsprechend viele Nachfragen gibt es noch im Rathaus in der zuständigen Abteilung. „Der Personalaufwand ist ganz erheblich“, sagte Schopmans auf Nachfrage von Klaus Lewitzky (SPD). Sie sprach von etwa 120 Anrufen pro Tag. Und: „Im Moment kann ich noch nicht sehen, dass es weniger wird.“

Weniger Probleme als erwartet scheint es dagegen mit der Abfuhr der Windelsäcke zu geben. Wie berichtet werden auch die jetzt nur noch alle zwei Wochen eingesammelt, was insbesondere bei älteren Menschen zur Sorge geführt hatte. NV Auf geht’s hatte daraufhin gefordert, dass die Säcke weiterhin im wöchentlichen Rhythmus abgeholt werden sollen. Es gebe nur eine geringe Mehrnutzung des Windel-Containers am Rathaus, hieß es in der besagten Sitzung.

Mit Blick auf die älteren Menschen konterte Klaus Wallenstein (NV Auf geht’s): „Wie sollen die denn mit den Dingern durch die Gegend jonglieren?“ Der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann erklärte daraufhin, dass man mit dem Entsorger „in die Diskussion einsteigen“ werde. Dabei geht es um die Frage, ob die Säcke auf Antrag auch wöchentlich abgeholt werden können.