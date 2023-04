MOVE!-Festival in Moers: Dieser Künstler wird Headliner

Moers. Live-Musik, Projekte und Workshops: Bei dem MOVE-Festival in Moers können junge Leute sogar Graffiti ausprobieren.

Ein Wochenende lang stehen die Moerser Kinder und Jugendlichen wieder ganz im Mittelpunkt des Geschehens: Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, gibt es viel Live-Musik, Action und zahlreiche kostenlose Mitmachaktionen beim vierten „MOVE!“ - Kinder- und Jugendkulturfestival. Neu diesmal: Am Samstagabend steigt das Konzert „Mach mal laut“ mit drei jungen Acts auf der Bühne am Schlossplatz als spezielles Angebot für die Jugendlichen.

Bereits den ganzen Samstag über laden die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt zu den verschiedensten Projekten und Workshops ein, wie Katja Roters und Lena Brandau vom Kulturbüro berichten. Darunter unter anderem Spray-Kunst im „JuNo“ an der Lintforter Straße, ein Workshop für Kinder-Reporter im Seestern am Dresdener Ring und Zumba im „ReKi“ an der Talstraße. Zudem ruft der Grafschafter Musenhof zum Bastel-Workshop, wobei es um historische Brettspiele geht. Am Sonntag werden dort auch Bögen gebaut. Teilweise sind dazu Anmeldungen erforderlich.

Dieser Künstler wird Headliner

Vor allem aber soll der Samstagabend den Moerser Jugendlichen gelten: Ab 18 Uhr gibt es auf der Bühne am Schlossplatz mit „Mach mal laut“ Live-Acts, zusammengestellt durch das Team des Jugendkulturzentrums Bollwerk 107. Headliner ist der überregional bekannte Batomae, der gerade auf Deutschlandtour ist und in Moers seinen ersten Stopp mit tanzbarer Musik und ermutigenden Texten macht. Zuvor sorgt die Singer-Songwriterin Songsofsophie aus Duisburg für den Start, gefolgt vom Duo Poppymoon aus Krefeld.

Der Sonntag stehe im Zeichen der Kinder und Familien, wie Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro berichtet. Auf dem Schlossplatz präsentieren sich Kinder- und Jugendeinrichtungen in einem Festival-Dorf mit Ständen und Mitmach-Aktionen für die Kids. Dazu gehören Selfies, Henna-Tattoos, Kickern, Billardspiel und mehr – „…quasi Juze-Atmosphäre mit Outdoor-Charakter“, meint Bochnig-Mathieu. Auf der Bühne steigen Kurz-Performances, Showcases und Akrobatik. Es spielen die Schulband des Gymnasiums Adolfinum und zwei Bands der Moerser Musikschule. Das Schlosstheater-Team kommt mit dem beliebten Glücksrad und Glitzer-Tattoos. Nicht zu vergessen, die Astrid-Lindgren- und die Gebrüder-Grimm-Grundschule sorgen für Snacks, Kaffee und Kuchen zu erschwinglichen Preisen.

Manche Projekte benötigen Voranmeldung

Das alles kostet auch Geld und wäre ohne die Förderung durch die Volksbank Niederrhein nicht möglich, wie Santiago Gomez vom Kulturbüro unterstreicht. Volksbank-Vorstandsvorsitzender Guido Lohmann: „Das Festival ist ein Highlight im Leben der Stadt geworden, auch, weil so viele Einrichtungen mit dabei sind.“ In Moers werde viel für Kinder und Jugendliche getan. Dies zu unterstützen, gehöre zur DNA der Volksbanken, heißt es weiter. Sponsor ist zudem das Bundesprogramm „Demokratie leben“, wobei die Mittel durch Demokrat Ramadani von der Fachstelle für Demokratie der Stadt akquiriert wurden.

Genaue Informationen zu allen Workshops und Mitmach-Projekten gibt es im Internet: www.moers.de und MOVE! Dort lassen sich auch die Projekte finden, für die Anmeldungen nötig sind. Beim Festival MOVE! machen fünf Jugendzentren und ein Jugendkulturzentrum, der CVJM sowie sieben Einrichtungen für Kinder mit. Das Event findet zum zweiten Mal vor malerischer Kulisse auf dem Schlossplatz statt.

