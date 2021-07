Mountainbiker bei Unfall in Neukirchen-Vluyn schwer verletzt

Neukirchen-Vluyn. Ein Mountainbiker aus Rheurdt kollidiert in Neukirchen-Vluyn beim Abbiegen mit einem Auto. Bei dem Unfall wird der 60-Jährige schwer verletzt.

Ein Mountainbiker ist bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Der Unfall passierte nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr. Laut Pressemitteilung war zu diesem Zeitpunkt eine 26-jährige Autofahrerin aus Kamp-Lintfort auf der Vluynbuschstraße unterwegs in Richtung Eyller Straße. Kurz vor der Einmündung kam ihr der 60-jährige Mountainbiker entgegen, er bog nach rechts in die Vluynbuschstraße ab. Aus bisher ungeklärter Ursache, so die Polizei, kollidierte der Mann mit dem Auto. Dabei verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden musste.

