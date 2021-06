Unfall in Moers Motorradfahrer wird bei Unfall in Moers schwer verletzt

Moers. Bei dem Unfall an einer Kreuzung in einem Stadtteil in Moers wird auch die beteiligte Autofahrerin verletzt. Beide kommen ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Moers sind am Mittwochabend ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 19.45 Uhr im Ortsteil Scherpenberg, ein 31-jähriger Motorradfahrer und eine 23 Jahre alte Frau, beide aus Moers, waren beteiligt. Die Frau fuhr mit einem Auto auf der Scherpenberger Straße aus Richtung Kornstraße kommend in Richtung Homberger Straße. Im Kreuzungsbereich Scherpenberger Straße/ Homberger Straße hielt sie an und beabsichtigte, anschließend die Homberger Straße weiter in Richtung Essenberger Straße zu fahren. Als sie auf die Homberger Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links aus Fahrtrichtung Duisburg kommenden Motorradfahrer.

Motorradfahrer stößt gegen das Auto

Der Motorradfahrer versuchte abzubremsen, stürzte und stieß gegen die linke Fahrzeugseite der Frau. Der 31-Jährige verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Mitteilung der Polizei nicht. Die Moerserin verletzte sich leicht, auch sie brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland