Motorradfahrer schwer verletzt – mit Heli ins Krankenhaus

Bei einem Unfall am Montagnachmittag um 17.40 Uhr in der Rayener Straße wurde ein 33-Jähriger schwer verletzt. Der junge Mann aus Neukirchen-Vluyn fuhr mit einem Motorrad mit Beiwagen aus Richtung Hochkamer Straße kommend in Fahrtrichtung Vluyn. In Höhe der Hausnummer 91 kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Rayener Straße war etwa eine Stunde gesperrt.

