Verkehrsunfall Motorradfahrer bei Unfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt

Kamp-Lintfort. Aus ungeklärter Ursache kam ein 33-Jähriger in Kamp-Lintfort mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich schwer.

Ein 33-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort hat sich bei einem Unfall am Mittwochabend schwer verletzt. Gegen 18.15 Uhr war der Motorradfahrer auf dem Schluchtweg in Kamp-Lintfort in Richtung Xantener Straße unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, verlor der Mann in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Er kam rechts von der Straße ab und fuhr in einen Böschungstreifen.

In ein Krankenhaus transportiert

Durch den Sturz verletzte sich der 33-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Am Motorrad entstand nach Angaben der Beamten mittlerer Sachschaden.

Aufgrund eines aufgerissenen Tankes und auslaufender Betriebsmittel wurde die Unfallstelle für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.