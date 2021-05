Motorradfahrer aus Moers nach Unfall schwer verletzt

Kevelaer/Moers. Für einen 29-jährigen Mann aus Moers nahm eine Motorradausfahrt nach Kevelaer am Pfingstsonntag ein böses Ende.

Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Moers wurde am Pfingstsonntag bei einem Unfall in Kevelaer-Winnekendonk schwer verletzt. Der 29-Jährige war in einer Gruppe von mehreren Kradfahrern in Richtung Xantener Straße unterwegs und fuhr an erster Stelle der Kolonne. Als ein vor ihm fahrender PKW aufgrund einer wiederum davor fahrenden Gruppe Radfahrer, die nach links abbiegen wollte, stark abbremste, bremste auch der 29-Jährige zunächst.

Er beabsichtigte dann, das Auto links zu überholen und beschleunigte. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seine BMW-Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Durch den Zusammenstoß zog sich der Moerser schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit

