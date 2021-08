In Kamp-Lintfort ist ein junger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden (Symbolbild).

Kamp-Lintfort Motorradfahrer aus Alpen in Kamp-Lintfort schwer verletzt

Kamp-Lintfort. Ein junger Motorradfahrer aus Alpen ist in Kamp-Lintfort schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei bislang noch unklar.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Alpen ist am Sonntag bei einem Unfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Krefeld vom Parkplatz Stappweg kommend, nach rechts auf die Xantener Straße in Richtung Kamp-Lintfort. Der Motorradfahrer befuhr gleichzeitig die Xantener Straße Richtung Kamp-Lintfort.

Rund 150 Meter hinter der Einmündung Stappweg / Xantener Straße fuhr er aus noch ungeklärter Ursache auf den Wagen auf und stürzte. Er musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Verkehrsunfallaufnahme sperrten Beamte die Xantener Straße.

