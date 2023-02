Mordfall Kazim Tatar in Moers: Sohn wird aus Haft entlassen

Moers. Neue Entwicklung im Mordfall Kazim Tatar in Moers: Einen Tag nach der Verhaftung der Ex-Frau wird der Sohn des Opfers aus der Haft entlassen.

Im Mordfall Kazim Tatar gibt es erneut eine neue Entwicklung: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist der Haftbefehl gegen den 20-jährigen Sohn des Opfers aufgehoben worden. Er werde daher im Laufe des Freitags aus der Justizvollzugsanstalt entlassen, kündigten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung an.

Der 20-Jährige stand unter dringendem Tatverdacht, seinen Vater am 12. September getötet zu haben. Er war daher am 21. November in Moers festgenommen worden und befand sich seit diesem Tag in Untersuchungshaft. Zu dem Tatvorwurf machte er bisher keine Angaben. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurden in den letzten Monaten zahlreiche Beweismittel gesichert und Spuren sowie Mobilfunkdaten ausgewertet.

Der inhaftierte Bekannte des Mordopfers soll geschossen haben

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 48-jährige Bekannte des Schneiders diesen in seiner Wohnung erschossen hat und die beiden am Donnerstag festgenommenen Frauen - die geschiedene Ehefrau des Kazim Tatar und deren Schwester - bei der Vorbereitung der Tötung und der Beseitigung des Leichnams geholfen haben. Beide haben sich bislang nicht zum Tatgeschehen geäußert.

Verdachtsmomente gegen den 20-jährigen Beschuldigten bestehen weiterhin, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er in das komplexe Tatgeschehen involviert gewesen ist, heißt es weiter in der Mitteilung. Allerdings genügen die derzeit vorliegenden Beweismittel nicht mehr, um seine Inhaftierung weiterhin zu rechtfertigen. (wit)

