Am Montag, 9. November, öffnet in Kamp-Lintfort ein neues Corona-Testzentrum auf dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz der RAG am Bendsteg/Ecke Friedrich-Heinrich-Allee. Das Testzentrum in Rheinberg am Melkweg wird dagegen am kommenden Sonntag geschlossen.

Damit reagiert der Kreis auf teilweise unhaltbare Verkehrsströme am Standort in Rheinberg, der zudem in der Nachbarschaft des Rettungsdienstes lag, und auf teilweise lange Wartezeiten, die dort in Kauf genommen werden mussten. Laut eines Pressesprechers des Deutschen Roten Kreuzes habe man sich auf die Suche nach einer geeigneteren und größeren Fläche begeben, die auch verkehrsgünstig liegt, und sei in Kamp-Lintfort fündig geworden.

Bis vor kurzem wurde dieser Platz auch noch als Besucherparkplatz für die Laga genutzt. Am Wochenende wurden Container und entsprechende Absperrungen eingerichtet. Im Auftrag des Kreisgesundheitsamtes wird das DRK das Abstrichzentrum betreiben. Laut DRK nun auch komplett in Eigenregie, während in Rheinberg auch Mitarbeiter des Kreis-Gesundheitsamtes involviert waren.

Testen in drei Reihen

Am Bendsteg gibt es drei parallele Abstrichmöglichkeiten, von denen zwei als Drive-In Lösungen gestaltet sind. Die dritte Stelle wird für Fußgänger eingerichtet. Der Vorteil in diesen dynamischen Zeiten: Der Parkplatz ist so groß, dass das Zentrum auch erweiterbar sei, erklärt der DRK-Sprecher.

So werden sich auch die Kapazität entsprechend erhöhen und die Wartezeiten verringern. Waren es laut DRK-Pressesprecher in Rheinberg etwa 25 Personen pro Stunde, die getestet werden konnten, verdreifacht sich nun die Zahl der Abstriche, die möglich sind. Das DRK hat genau nachgerechnet: Ein Abstrich benötigt „2,8 bis 3 Minuten“, so der Sprecher.

Geöffnet ist das Testzentrum auf dem RAG-Parkplatz montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils zu festen Zeiten. Es ist ausschließlich für Testungen geöffnet, die vom Gesundheitsamt veranlasst worden sind und für die entsprechende Terminreservierungen in einem Zeitfenster von einer Stundevorgenommen wurden. Testen lassen können sich so nur diejenigen, die als Kontaktperson identifiziert wurden, also für sogenannte „anlassbezogene Reihentestungen“, wie eine Sprecherin des Kreises Wesel es bezeichnete. Für symptomfreie Menschen ist das Zentrum dann nicht zugänglich. Ob auch Hausärzte dorthin überweisen können, vermochte sie nicht zu sagen.

Wer sich auf eigene Rechnung testen lassen möchte, hat am Bendsteg dazu mittwochs von 15 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr Gelegenheit. Der Test kostet 79 Euro. Auf eine Terminvergabe verzichtet das DRK dabei. Man erwarte am neuen Standort keine langen Schlangen mehr wie in Rheinberg.

Die Stadt sei nur mittelbar mit dem Zentrum befasst. Der Platz gehöre der RAG MI, wie Bürgermeister Christoph Landscheidt auf Anfrage erklärte. Aber man könne keine Einwände haben. Schließlich sei der Platz für mehrere tausend Besucher ausgelegt, so dass es hier weniger Konflikte geben werde als in Rheinberg.

Auch in Dinslaken eröffnet ein neues Zentrum an der Trabrennbahn.

Mit dem Bus ist der Parkplatz mit SB 10 und SB 30 erreichbar sowie mit den Linien 61 (aus Rheinberg), 68 (aus Wesel) und 911 (aus Moers).