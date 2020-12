Im nächsten Jahr wird das weltbekannte Moers Festival 50 Jahre alt. Jetzt will ein Förderverein das Festival unterstützen.

Moers Festival „Moersfriends“ unterstützen von jetzt an das Moers Festival

Moers. Moersfriends nennt sich ein frisch gegründeter Förderverein, der das Moers Festival stärken will. Der Verein hat viele prominente Mitglieder.

Das Moers Festival hat endlich einen Förderverein: Gut zwei Dutzend Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik trafen sich am Dienstagabend per Videoschalte, um den Förderverein moersfriends ins Leben zu rufen. Ziel des Vereins ist nach eigenen Angaben, das Moers Festival pünktlich zur 50. Ausgabe 2021 noch stärker in Stadt und Region zu verankern, Synergieeffekte zu erzielen und übergreifende Kooperationen anzustoßen.

„Zusammenarbeit, Unterstützung und gemeinsame Ziele muss es ja nicht nur innerhalb der Kultur geben. Kreative, offene Geister findet man anderswo auch“, betont Michael Schroer, Geschäftsführer der Softwarefirma CAD Schroer GmbH, der den Vorsitz übernimmt.

Prominenz an Bord

Mitglieder des Vereins kommen aber auch aus dem Bundestag: Ulle Schauws (Grüne) und Otto Fricke (FDP) erinnern sich gern an Moers-Erlebnisse in ihrer Jugend, eine Mitgliedschaft bei moersfriends war für sie Ehrensache. Mit an Bord ist ebenso der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Siegmund Ehrmann, schon lange bekennender Unterstützer des Festivals.

Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer (CDU) und Kulturdezernent Wolfgang Thoenes sind dabei,Thoenes als Schatzmeister sogar im Vorstand. Fleischhauer bringt seine Motivation auf den Punkt: „Früher war ich gar kein Freund des Festivals. Aber vor vier Jahren hat sich das radikal verändert, jetzt bin ich ein richtiger Fan! Ich möchte mithelfen, diese Wandlung der Perspektive vielen Menschen zu ermöglichen.“

Bürgermeister machte Ansage auf der Bühne

Fleischhauer war 2019 nach fast einem halben Jahrhundert der erste Moerser Bürgermeister, der ein Konzert auf der Festivalbühne ansagte und sich so klar positionierte. „Das Bekenntnis zum Festival in Stadt, Land und Bund brachte uns eine größere finanzielle Unterstützung und mehr Planungssicherheit“, sagt Claus Arndt, Noch-Geschäftsführer der Moers Kultur GmbH.

Mit dem Förderverein erhofft sich die Festivalleitung noch mehr Akzeptanz und Wertschätzung bei Bürgern und Politik. Weitere Vorstandsmitglieder sind Gudrun Kanacher, Konrektorin des Gymnasiums Filder Benden und Volksbank-Chef Guido Lohmann. „Es ist diese Mischung unterschiedlicher Köpfe, die wir brauchen. Denn so ein Festival ist vielschichtig und weit mehr als nur Musik“, meint Schroer: „Wir freuen uns über viele Menschen, die bei moersfriends mitwirken möchten!“