Moerserin hört nachts Motor-Geräusche: Dann ist ihr Auto weg

In Moers ist ein Auto geklaut worden (Symbolbild).

Moers. In Moers hat sich ein kurioser Autodiebstahl ereignet. Polizei bestätigt Vorfall und bittet um Hilfe. So wird das auffällige Auto beschrieben.

Einen schlechten Start in den Tag hatte am Freitagmorgen eine 45-jährige Frau in Moers-Schwafheim: Der Motor eines Autos heulte um 4.15 Uhr vor ihrer Wohnung laut auf. Das Problem: Es war ihr eigenes.

Seitdem bittet sie in diversen Facebook-Gruppen um Unterstützung bei der Suche nach dem gestohlenen Fahrzeug. Die Polizei: „Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Fiat 500 Abarth Cabrio mit dem Kennzeichen MO – VE 1133.

Er hat auffällig gelbe Außenspiegel und eine gelbe Frontlippe, sowie eine laute Auspuffanlage.“ Wer kann Angaben zum Täter und zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 entgegen.

