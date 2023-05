Moerser Wohnwagen-Verleih: Ab 40 Euro/Tag - das wird geboten

Moers. Wohnwagen eignen sich besonders gut zum Urlauben mit Kindern, sagt ein Moerser Wohnwagenvermieter. Infos zu Preisen und Ausstattung der Wagen.

„Entweder sie lieben es oder sie hassen es. Dazwischen gibt es nichts“, fasst Norbert Wendt die Erfahrungen seiner Kunden beim Camping zusammen. Er ist Geschäftsführer der gleichnamigen Wohnwagenvermietung in Moers – und betreibt diese bereits seit 17 Jahren. Die Flotte der Wohnwagen Vermietung Wendt besteht aus insgesamt 22 Fahrzeugen. Je nach Größe bieten die Anhänger zwischen drei und sieben Schlafplätze. „Für junge Familien mit Kindern bis 16 Jahre bietet der Wohnwagen ein optimales Urlaubsvergnügen“, ist sich der Geschäftsführer sicher.

Je nach Größe bieten die Anhänger der Moerser Wohnwagenvermietung zwischen drei und sieben Schlafplätze. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Von Mai bis August zahlen Interessierte zwischen 40 und 75 Euro pro Tag für einen Wohnwagen von Wendt. Campingstühle und ein Tisch, Kochgeschirr und Besteck sowie Fahrradträger seien in dem Preis mit inbegriffen. Hinzu komme noch eine Übergabepauschale von 120 Euro und eine Kaution von 1000 Euro. Ein Sonnensegel, eine mobile Klimaanlage und weiteres Zubehör können Interessierte auf Nachfrage erhalten.

Moerser Wohnwagenvermieter: „Wir haben uns Service auf die Fahne geschrieben“

Bevor es Richtung Urlaubsort geht, erhalten die Kunden eine anderthalbstündige Einweisung in den Wagen und die Technik. „Wir haben uns Service auf die Fahne geschrieben. Für Anfänger nehmen wir uns auch gerne mehr Zeit“, erklärt Wendt. Dabei wird auch der Wohnwagenspiegel am Auto befestigt und das Anhängen des Wagens geprobt. „Zur Zeit gilt, dass mit einem Führerschein der Klasse B ein Anhänger bis 3,5 Tonnen gezogen werden darf“, so der Geschäftsführer. Selbst mit vollgeladenem Wohnwagen würde die Zahl mit einem einfach Pkw nicht überschritten. Wendt gibt jedoch zu bedenken: Jemand, der einen Geländewagen oder Kleinbus fährt, „muss dabei schon genauer rechnen“ und benötigt möglicherweise eine andere Führerscheinklasse.

Sind die Formalitäten geklärt und der Wohnwagen abgeholt, geht es für viele von Wendts Kunden immer öfter Richtung Kroatien oder Skandinavien – auch in den bald startenden Sommerferien. Doch er entwarnt: „Wer sich jetzt noch entscheiden will, einen Wohnwagen in den Ferien zu mieten, bekommt bei uns noch was.“ Wendt betont: „Nur in der Mitte der Ferien geht es eher nicht.“ In dieser Zeit biete er auch keine Tagesvermietung an, die in der Nebensaison ab einem Preis von 25 Euro pro Tag möglich sind.

Rauchen ist in den Wohnwagen von Norbert Wendt verboten. Wer ein Haustier mitnehmen möchte, muss vorab nachfragen. Weitere Infos unter: www.wohnwagen-wendt.com/

