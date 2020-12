Onlinehandel Moerser will in neuer Gruppe Moerser Online-Angebote bündeln

Moers. Es gibt eine neue Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook. Dort können die Online-Angebote der Moerser Gewerbetreibenden gebündelt gepostet werden.

Es gibt im sozialen Netzwerk Facebook eine neue Gruppe, in der die Online-Angebot der Moerser Händler gebündelt werden. „Online einkaufen in MOers“, heißt die Gruppe, die Claus Peter Küster am vergangenen Freitag erstellt hat. „Mehr und mehr bestehe der Wunsch Moerser Waren und Dienstleistungen sowohl im Ladengeschäft als auch online zu bestellen und zu kaufen, sich senden zu lassen oder diese vor Ort abzuholen, heißt es dort zu Erklärung.

Die Gruppe biete auch und gerade zu Pandemiezeiten die Möglichkeit, entsprechende Angebot zu posten. Das solle aber auch künftig möglich sein. Zudem seien weitere Ideen, Vorschläge und Anregungen willkommen.

„Der Moerser Einzelhandel und seine Dienstleistungen liegen mir schon immer am Herzen“, sagt Gruppen-Administrator Claus Peter Küster. „Mit dieser Gruppe möchte ich den Wandel von reinen stationären Angeboten vor Ort in eine Offerte erweitern, die beides anbietet: Stationär und online sich beraten lassen und einkaufen können.“ Ferner möchte er erreichen, dass „die Moerser Innenstadt noch attraktiver wird und der Wunsch besteht, sie persönlich und im Netz zu besuchen“. (sovo)