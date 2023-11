Moerser Weihnachtsmarkt: So lange ist Kastellplatz gesperrt

Moers. In der Zeit des Moerser Weihnachtsmarktes steht der Kastellplatz nicht als Parkfläche zur Verfügung. Ab wann die Sperrung erfolgt.

In zwei Wochen ist es soweit, dann öffnet am 17. November der Moerser Weihnachtsmarkt und lockt bis zum 22. Dezember wieder viele tausende Besucher in die Altstadt. Wie gewohnt, findet das Event zum größten Teil auf dem Parkplatz am Kastell statt. Dort starten ab Montag, den 6. November, die Aufbauarbeiten. Teile der Parkflächen stehen ab diesem Tag nicht mehr zur Verfügung. Die vollständige Sperrung des Parkplatzes erfolgt am 9. November, wenn auch die Schwerbehindertenparkplätze und die Mutter-Kind-Parkplätze in der Haagstraße neben der Zufahrt zum Kastellparkplatz entfallen.

Ersatzparkflächen für Schwerbehinderte werden in der Haagstraße auf Höhe der Gaststätte „Piccolo“, auf dem Parkstreifen vor der Haagstraße 11 (Jugendheim) und in der Meerstraße auf Höhe des Hauses 11-19 eingerichtet, wie die Stadt mitteilt. Teilbereiche des Kastellparkplatzes stehen ab Sonntag, den 24. Dezember, wieder zur Verfügung. Die komplette Parkfläche kann ab Sonntag, 31. Dezember, wieder genutzt werden. Zur offiziellen Eröffnung des 46. Moerser Weihnachtsmarktes lädt Moers Marketing am Freitag, 17. November, um 15 Uhr vor Aberfeld’s Winterdorf ein. Öffnungszeiten: Sonntags bis donnerstags: 12 bis 20 Uhr; freitags und samstags: 12 bis 22 Uhr.

