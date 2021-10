Moerser Volkshochschule befasst sich mit dem Vereinsrecht

Das Alte Landratsamt in Moers

Moers/Kamp-Lintfort. Die Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort bietet ein Treffen zum Vereinsrecht an. Besonders der Vorstandes muss viele rechtliche Aspekte kennen.

Vorstandsmitglieder von Vereinen müssen viel Know-how aufweisen – auch im ehrenamtlichen Einsatz. Rechts- und Steuerfragen kommen auf sie zu. Das Wissen, um den Job zu meistern, erhalten Vorstandsmitglieder im Alten Landratsamt, Kastell 5, am Dienstag, 26. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr. Die Volkshochschule bietet in Zusammenarbeit mit einem Fachanwalt eine Einführung in das Vereinsrecht.

Die Teilnehmenden erhalten außerdem Tipps und Hinweise, um Fehler im Jahresabschluss und der Steuererklärung zu vermeiden. Auch Vertreterinnen und Vertreter von Stiftungen und anderen gemeinnützigen Einrichtungen sind willkommen. Für erfahrene Vereinsvorstände gibt es im Januar 2022 einen Vortrag mit den wichtigsten gesetzlichen Neuerungen im Vereinsrecht.

Anmeldungen: www.vhs-moers.de oder unter 02841/201-565. Die Kosten betragen 5 Euro.

