Moerser Verein setzt sich für Demokratie und Toleranz ein

Seit etwas mehr als zwei Jahren gibt es in Moers den Verein „Demokratie und Toleranz leben“. Die Idee dazu hatten der SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim und Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein. Jetzt berichten beide von den Aktivitäten des Vereins.

Zum Start der Förderungen im vergangenen Jahr gab es ein Schulprojekt, bei dem junge Menschen durch pädagogische Begleitung die menschenverachtenden Grausamkeiten des nationalsozialistischen Terrorherrschaft 1933 – 1945 als Teil der deutschen Geschichte kennenlernen konnten. In diesem Jahr wurde dann ein „Gesellschaftliches Bündnis für Toleranz“ ins Leben gerufen.

Ihm gehören der Caritas-Verband Moers-Xanten, die Grafschafter Diakonie, der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt, der Service Civil International (SCI), das Schlosstheater Moers, und der Paritätische Wohlfahrtsverband an. Jugendgruppen aus diesen Organisationen waren in diesem Jahr im Sinne von Demokratie und Toleranz aktiv.

So bot eine der Gruppen digitale Führungen durch die Gedenkstätte der Tötungsanstalt Hadamar durch, um die menschenverachtenden Taten der Nationalsozialisten sichtbar zu machen, wie Yetim und Lohmann mitteilen. Eine andere Jugendgruppe setzte sich in Workshops mit den Themen Antisemitismus und Rassismus auseinander. Im Anschluss verteilten die Jugendlichen gemeinsam Bierdeckel mit dem Aufdruck „Kein Platz für Antisemitismus“oder „Mein rechter, rechter Platz bleibt frei“ in Moerser Cafés und Gaststätten, um mit den Gästen ins Gespräch über dieses Thema zu kommen.

Wie Yetim und Lohmann berichten, hat Corona die Vereinsarbeit nicht leichter gemacht: „Leider ist seit dem Beginn der Pandemie die Arbeit des Vereins immer noch stark eingeschränkt. Trotz dieser großes Leid verursachenden Pandemie dürfen wir nicht vergessen, dass Extremismus eine der größten Herausforderung dieser Zeit ist. Auch gab es in diesem Jahr wieder viele antisemitische, rassistische und extremistische Übergriffe. Diese gesellschaftlichen Verwerfungen zeigen deutlich, dass es in unserer Gesellschaft noch viel zu tun gibt um Demokratie und Toleranz zu festigen.“

Der Verein werde daher auch zukünftig Projekte gegen Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sowie gegen politischen und religiösen Extremismus fördern. Im kommenden Jahr sollen beispielsweise eine Synagoge und eine Moschee besucht werden. Ebenso sollen, wenn es die Pandemie zulässt, öffentliche Diskussionsveranstaltungen durchgeführt werden.

Der Verein „Demokratie und Toleranz leben“ nimmt weitere Mitglieder auf, die sich mit seinen Zielen identifizieren können. Die Satzung und eine Beitrittserklärung wird zugemailt. Wer sich finanziell an Projekten zur Demokratieförderung beteiligen möchte, kann das mit einer Spende tun. Spendenkonto: Demokratie und Toleranz leben e.V., Volksbank Niederrhein, IBAN:DE35 3564 1106 7023 5850 19. E-Mail: info@demokratie-toleranz-leben.de.

