Umwelt Moerser Umwelttag am Sonntag: Das gibt es zu gewinnen

Moers. Der 5. Moerser Umwelttag am 24. September in Moers ist ein Fest für die ganze Familie. Ein Besuch am Streichelzoo kann sich richtig lohnen.

Falken hautnah erleben, in der Lineg-WasserKlasse lernen, beim Pflanzenquiz Fragen beantworten, die Bienenkönigin suchen, Baumscheiben bemalen und dazu Wild und vegetarisches Essen, Kaffee und Kuchen genießen: Der 5. Moerser Umwelttag wird ein Fest für die ganze Familie. Er findet am Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr am Streichelzoo im Freizeitpark statt.

Die Stadt Moers organisiert ihn zusammen mit den Moerser Jägern vom Hegering. Unter anderem ver-leiht das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel um 11.30 Uhr die Klimaschutzflagge an die ‚Omas for Future‘ für ihren Einsatz für den Klimaschutz. Danach startet die Preisverleihung des Moerser Garten- und Balkonwettbewerbs ‚Mein Garten für Moers‘.

Vereine, Organisationen und Verbände stellen an insgesamt 20 Ständen ihre Arbeit vor und informieren die Besucherinnen und Besucher über Umwelt, Nachhaltigkeit und Naturschutz. Außerdem gibt es viele Aktionen zum Erkunden, Erleben und Entdecken. So können Kinder zum Beispiel auch mit der Becherlupe Kompost untersuchen. Ein Quiz hat das Thema Lichtverschmutzung. Sogenannte ‚Seedbombs‘ (Samenbomben) stellt der NaturGarten gemeinsam mit den Gästen her.

Bei ‚Omas und Opas for Future‘ können Kinder Brotbeutel bemalen, beim Verein „Pflanz einen Baum“ Holzschilder herstellen. Die Rollende Waldschule bietet unter anderem Fell- und Flügelrätsel. Zu gewinnen gibt es auch etwas: 100 Obstbäume, Bahntickets und Exkursionen. Ungenutzte Gegenstände wie Bücher, Spielsachen oder Gebrauchsgegenstände (nicht viel größer als ein Schuhkarton) können von den Besuchern mitgebracht werden und bei ‚Die Tauschkiste‘ den Besitzer wechseln.

Der erste Umwelttag fand 2013 statt. Die Stadt Moers, Lineg, Enni Stadt & Service, Nabu Moers/Neukirchen-Vluyn, der Hegering sowie Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft und der Imkereien der Region bereiteten ihn beim ‚Runden Tisch Umwelt‘ vor. Inzwischen haben sich weitere Initiativen angeschlossen.

