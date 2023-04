Moerser Trödelmarkt lockt mit Raritäten tausende Besucher an

Moers. Der erste Trödelmarkt 2023 in Moers ist vorüber. Welche Besonderheiten die Besitzer gewechselt haben. Und: Wann die nächsten Termine sind.

Auf der Suche nach besonderen Raritäten konnte man am Sonntag in der Moerser Innenstadt fündig werden: Der erste Moerser City-Trödelmarkt in diesem Jahr fand statt. Die Saisoneröffnung gelang perfekt und hielt einige Entdeckungen von Moerser Dachböden und aus Kellern bereit. Schon kurz nach dem Trödelmarktstart um elf Uhr war die Innenstadt bei sonnigem Wetter gefüllt.

Tausende Menschen strömten über den Tag verteilt zu den zahlreichen Trödelständen entlang der Stein- und Neustraße, der Kirchstraße, auf Teilen der Haag- und Meerstraße sowie zum Königlichen Hof. Fünf Plätze waren kostenfrei für gemeinnützige Vereine reserviert. Bücher, Kleidung, Porzellan, Schallplatten, Schmuck und Spiele gehörten zur großen Trödelauswahl.

Nachgefragt sind auch Elektrogeräte und Handwerkszeug

Letzteres war am Stand der Moerserin Angela an der Neustraße zu finden. Große Knopfaugen lugten aus hellbraunem, plüschigem Fell hervor: „Kein gewöhnlicher Teddy, sondern eine nostalgische, handgearbeitete Rarität“, erklärte die 74-Jährige. Der Originalkaufpreis: um die 500 Euro. Beim Trödelmarkt wurde er für unter 50 Euro angeboten. „Unsere Erlöse gehen ans Hospiz in Rheinberg.“ Was besonders beliebt war? „Elektrogeräte, Kaffeemaschinen und auch Handwerkszeug gehen sehr gut“, sagte Angela mit Blick auf die vielen stöbernden Trödler.

In Moers gab es den ersten City-Trödelmarkt. Foto: Bechhaus / FFS

An den Ständen entdeckte man viele Aktionen, bei dem jedes Teil für einen Euro angeboten wurde, und Menschen, die um echte Besonderheiten feilschten. Dazu gehörte die 70 Zentimeter große und rund hundert Euro teure Puppe am Stand von Moerserin Tina: „Ich bin nahezu jährlich als Trödlerin hier. Zuhause gibt’s einiges auszumisten, etwa Küchenutensilien“, sagte Tina.

Apropos Utensilien: Eine Gedankenreise nach Italien war auf dem Trödelmarkt auch möglich, denn wer an den Ständen hinsah, erblickte venezianische Masken und italienische Second-Hand-Kleidung.

Ein Kick fürs Selbstbewusstsein? Gab’s im Mut-tut-gut-Buch, in dem man unverfänglich blättern konnte. „Es ist schön, dass hier nur Hauströdel und keine Neuware angeboten wird. So hat man die Möglichkeit, gut Erhaltenes weiterzugeben statt wegzuwerfen“, sagten Barbara (60) und Annegret (65) aus Gelsenkirchen und Mülheim. Beide waren erstmals auf dem Trödelmarkt zu Gast – „und es gefällt uns auf Anhieb, die Moerser sind toll.“

Das sind die nächsten Termine

Aus dem Haushalt ihrer verstorbenen 95-jährigen Mutter brachten die Schwestern Nostalgisches mit, etwa lesenswerte Bergmannsbücher ihres verstorbenen Vaters, der Bergmann war, helles Kristallporzellan, robuste Eierkocher oder Fischertechnik-Konstruktionsbaukästen, die es seit 1965 gibt. Eine junge Familie besuchte erstmalig den Trödel: „Dass man hier Kleidung günstig und nachhaltig kaufen kann, ist auch toll. Man zahlt keinen Versand“, sagten die Eltern lächelnd und wollen beim nächsten Mal selbst mit eigenem Stand dabei sein.

Übersicht der Trödeltermine und Bewerbungsfristen in der Moerser Innenstadt: Sonntag, 18. Juni 2023 (Bewerbungsfrist 24. April bis 7. Mai 2023) Sonntag, 6. August 2023 (Bewerbungsfrist 19. Juni bis 2. Juli 2023) Sonntag, 24. September 2023 (Bewerbungsfrist 7. August bis 20. August 2023) Getrödelt wird jeweils von 11 bis 17.30 Uhr.

Bewerbungen für einen Standplatz kann nimmt die MoersMarketing entgegen über die Homepage www.moers-stadtportal.de oder schriftlich unter Angabe der eigenen kompletten Postanschrift mit Telefonnummer bei der MoersMarketing GmbH, Anschrift: Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers, z. Hd. Frau Sabine Opgen-Rhein.

