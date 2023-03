Moerser Tanzmobil: Gruppe zieht ins Finale der Tanztage ein

Moers. Am 25. März dürfen sie erneut ihren Tanz präsentieren. Eine große Überraschung gab es bei den Kindergruppen des Moerser Tanzmobils.

Ganz besonders erfolgreiche Duisburger Tanztage liegen (fast) hinter den Tanzgruppen des Moerser Tanzmobils. Letzte Woche bereits freuten sich die Smileys außerordentlich über ihren Einzug ins Finale der Teens. Am 25. März dürfen sie erneut ihren Tanz „Ruf der Sirenen“ im Stadttheater Duisburg präsentieren und treten dort an in der Kategorie Showdance. Mit der zweithöchsten Jurywertung aus der Vorrunde haben sie durchaus Chancen diesen Platz auch im Finale zu halten. Die große Überraschung gelang allen drei Kindergruppen in der Kategorie „Querbeet Kids“. Die Gummibärenbande, die Traumtänzer und auch die Cookies gefielen dem Publikum so gut, dass gleich alle drei sich auf das Finale der Kids am 26. März im Theater Duisburg freuen dürfen. Ob als fleißige Bienen, als Hip Hop – Ballerinas oder als bunter Zirkus. Alle Kinder zwischen 5 und 12 begeisterten mit Ihren Tänzen und ernteten großen Applaus.

