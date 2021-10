Moerser Student stellt Bürgerantrag für den Erhalt des Kinos

Moers. Ein Moerser Student kämpft um den Erhalt des geschlossenen Atlantic-Kinos. In einem Bürgerantrag an die Ratsfraktionen nennt er seine Gründe.

So richtig mag sich Jan Beine noch nicht damit abfinden, dass die Grafenstadt mit der Schließung des Atlantic-Kinocenters ihr letztes Lichtspielhaus verloren hat. Der Moerser Student hat sich deshalb mit einem Bürgerantrag an die Ratsfraktionen gewandt.

Beine zeigt sich darin besorgt um das Kulturangebot der Stadt. Moers sei mit dem Aus des Atlantic auch im Freizeitbereich weniger attraktiv. Dies sei unvorteilhaft für eine „kleine Großstadt zwischen Rhein- und Ruhrmetropolen“, schreibt der 28-Jährige in dem Antrag. Das Kino sei Teil des Kulturlebens, „sein Erhalt von großem Wert“. Jan Beine erinnert zudem daran, dass in dem Haus auch Live-Musik – etwa bei der Enni Night of the Bands – gespielt wurde und Schüler Vorstellungen des Jugend-Dokumentar-Filmfestivals „Dox“ dort zu sehen bekamen. Sein Vorschlag: Die Stadt möge Fördermöglichkeiten prüfen.

Jan Beine gehörte zu den Besuchern der letzten Vorstellungen des Atlantic-Kinos in Moers. Foto: Foto: Sonja Volkmann

Die Wirtschaftsförderung hat inzwischen Atlantic-Betreiber Joachim Schumacher in einem Telefonat diverse NRW-Fördertöpfe genannt, die sich allerdings auf Investitionshilfen beziehen, wie Rathaussprecher Klaus Janczyk berichtet. Eine direkte Förderung durch die Stadt sei aber nicht möglich.

Das Problem sind die Rahmenbedingungen

Schumacher habe sich eher zurückhaltend gezeigt und darauf hingewiesen, dass der Kino-Betrieb in Moers aufgrund der Rahmenbedingungen nicht mehr kostendeckend gewesen sei, während seine beiden anderen Kinos in Witten und Delmenhorst gut liefen.

Joachim Schumacher hat auch Jan Beine wenig Hoffnung gemacht. Dessen Resümee nach dem Gespräch: „Es sieht nicht gut aus.

