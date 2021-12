Moerser Straßenwärter testen neue Virtual-Reality-Software

Moers/Gelsenkirchen. Der Landesbetrieb Straßen.NRW möchte eine neue Software einführen. Dabei geht es um möglichst realitätsnahe Situationen im Bereich von Arbeiten.

Die Arbeit der Straßenwärterinnen und -wärter ist wichtig und abwechslungsreich, aber mitunter auch mit Risiken verbunden. Wenn Straßen repariert oder Gehölze gepflegt werden, findet dies häufig unter laufendem Verkehr statt. Entscheidend ist eine gewissenhafte Vorbereitung des Arbeitseinsatzes: Wie kann die Baustelle gut abgesichert werden? Welche Absperrmaterialien sind die richtigen? Welche Schutzkleidung sollte man tragen? Antworten auf diese und weitere Fragen will Straßen.NRW im kommenden Jahr auch digital vermitteln: per Virtual Reality. Das teilt der Landesbetrieb mit.

Virtuelle Simulationen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebes gezielt und realitätsnah auf den Arbeitsplatz Straße vorbereiten. Deshalb fördert Straßen.NRW die Entwicklung einer Schulungssoftware, die derzeit von Hochtief PPP Solutions und der Building Information Innovator GmbH entwickelt wird. Im Jahr 2022 soll das Pilotprojekt an verschiedenen Standorten im Land starten. Am 6. Dezember hat sich Ina Brandes, NRW-Ministerin für Verkehr, gemeinsam mit Straßen.NRW-Direktorin Dr. Petra Beckefeld in der Straßenmeisterei Moers ein Bild von dem Entwicklungsstand der Software gemacht.

Ministerin Ina Brandes: „Unsere Kolleginnen und Kollegen in Orange sind bei Wind und Wetter im Dienst der Sicherheit auf den Straßen unterwegs. Dazu brauchen sie eine sehr gute Ausstattung, zu der nicht nur Schutzkleidung und Warntafeln gehören, sondern auch die Datenbrille: Mit Virtual Reality können kniffelige Situationen im Arbeitseinsatz auf der Straße sehr gut trainiert werden. So wird der Job sicherer und unsere Straßenwärterinnen und Straßenwärter sind noch besser qualifiziert. Straßen.NRW nutzt die großen Chancen der Digitalisierung und startet ein spannendes Pilotprojekt für sicheres Arbeiten.“

Am Standort Moers, eine von insgesamt 55 Straßenmeistereien des Landesbetriebes, können angehende und gelernte Straßenwärter die Software schon jetzt testen. Petra Beckefeld sieht großes Potenzial im neuen Lernerlebnis: „Wir müssen unsere Mitarbeitenden bestmöglich auf den Arbeitsraum Straße vorbereiten. Digitale und virtuelle Sicherheitstrainings können die Aus- und Fortbildungen dabei sinnvoll und attraktiv ergänzen. Deshalb wollen wir als Entwicklungspartner diese Technik fördern und voranbringen.“

Die Erkenntnisse aus den Tests werden an die Entwicklerfirmen übermittelt. So soll die Schulungssoftware anwenderorientiert weiterentwickelt werden. Zum Beispiel können reale Situationen, Erfahrungen und Rahmenbedingungen in die Entwicklung miteinfließen. „Das Pilotprojekt startet jetzt. Perspektivisch können wir uns auf jeden Fall vorstellen, eine VR-basierte Schulungssoftware in das Fortbildungsprogramm für Straßenwärterinnen und Straßenwärter mit aufzunehmen,“ sagt Beckefeld.

Die Schulungssoftware kann virtuelle Abbildungen des tatsächlichen Arbeitsumfeldes und der jeweiligen Situationen im Straßenraum oder auf dem Betriebshof zeigen. „Die Digitalisierung unserer Arbeitswelt macht in allen Bereichen rasche Fortschritte“, sagt Alexander Hofmann, Geschäftsführer von Hochtief PPP Solutions. „Mit digitalen Schulungsmethoden können wir realistische Situationen im Straßenraum abbilden und so besser auf mögliche Gefahrensituationen vorbereiten.“

In der Software sind zurzeit einzelne vorgefertigte Szenarien inklusive verschiedener Aufgaben abgebildet, die von den Schulungsteilnehmern interaktiv bearbeitet werden können, heißt es weiter in der Mitteilung. Die vorhandenen Übungsszenarien behandeln demnach zum Beispiel die Vorbereitung auf den Arbeitseinsatz, die Absicherung einer Baustelle und die Simulation einer konkreten Gefahrensituation, bei der die Reaktion der Prüflinge beobachtet werden kann. Die Schulungssoftware als solche ist zwar bereits fertig programmiert, wird jedoch hinsichtlich neuer, zusätzlicher Schulungsmodule aktuell noch weiterentwickelt.

